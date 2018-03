Bures: Österreich hat alle Beschlüsse für Teilnahme an EU-Patent fixiert

Kosten für EU-weiten Patentschutz sinken von 32.000 auf rund 5.000 Euro

Wien (OTS/BMVIT) - Die österreichische Regierung hat am Dienstag die letzten notwendigen Weichen gestellt, damit Österreich beim EU-Patent dabei ist. Kommende Woche im Rahmen des EU-Ministerrats für Wettbewerbsfähigkeit wird Österreich den Vertrag über die EU-Patentgerichtsbarkeit unterzeichnen. Infrastrukturministerin Doris Bures betont die Vorteile für die heimischen Unternehmen, die sich dadurch Zeit, Aufwand und Geld ersparen. Bures: "Das EU-Patent bedeutet weniger Bürokratie, mehr Rechtssicherheit und niedrigere Kosten. Das stärkt den Innovationsstandort Österreich". ****

Der größte Kostenfaktor, nämlich die Übersetzungskosten in alle Landessprachen, wird zukünftig wegfallen. Das EU-Patent muss nur in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch, vorliegen. Während man heute für die Patentanmeldung und Validierung in den 27 EU-Staaten auf Kosten von 32.000 kommt, wird das EU-Patent nach Angaben der Kommission nur noch rund 5.000 Euro kosten. Das erste EU-Patent wird nach derzeitigem Stand Mitte 2014 angemeldet werden können.

Die Ministerin erwartet sich durch diese Erleichterungen bei der Patentanmeldung einen zusätzlichen Impuls für innovative Unternehmen, in Forschung und Entwicklung zu investieren und Patente einzureichen. "Vor allem Kleine- und Mittlere Unternehmen bekommen damit einen besseren und sehr viel einfacheren Zugang zum EU-weiten Patentschutz", so Bures.

"Österreichische Unternehmen und Erfinder sind immer stärker auf den internationalen Märkten vertreten", so Infrastrukturministerin Doris Bures. "Internationalisierung ist ein Schlüsselkriterium für unsere Wirtschaft", betont die Ministerin. Sie verweist auch darauf, dass Österreich bei den Patentanmeldungen weit über dem EU-Schnitt liegt, wie auch der Innovation Union Competitiveness Report 2011 hervorgehoben hat.

Das EU-Patent wird durch ein europaweit einheitliches Rechtsschutzsystem ergänzt. Damit wird eine einheitliche Rechtsprechung in Patentangelegenheiten sichergestellt. Insbesondere werden für die Rechtssuchenden teure Parallelverfahren in allen Mitgliedstaaten vermieden. Der künftige einheitliche Patentgerichtshof wird seinen zentralen Sitz in Paris haben. Weitere Dependancen des EU-Patentgerichtshofes wird es aufgrund der hohen Spezialisierung von Patenten in London (z.B. Chemie inkl. Pharmazeutika) und München (z.B. Mechanisches Engineering) geben. (Schluss)

