Produktneuheit - RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM für trockenes, sprödes und strapaziertes Haar (BILD)

Kreuzlingen (ots) - RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM - Eine glatte

Sache

Die jüngste Innovation der Firma RAUSCH AG KREUZLINGEN für trockenes, sprödes und strapaziertes Haar! Das RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM repariert die Haarstruktur und verleiht dem Haar strahlenden Glanz.

Die einzigartigen, natürlichen Wirkstoffe der Triple A OIL Formula aus Amaranth-, Abyssinian- und Argan-Öl stärken, nähren und schützen das Haar vor Spliss. Durch die optimale Zusammensetzung werden die Haarfasern tiefenwirksam versiegelt und geglättet, sowie Haarbruch deutlich reduziert. Strapaziertes Haar wird genährt, die Kopfhaut stimuliert, Locken werden definiert und die Spitzen gepflegt.

Die intensive Tiefenpflege kann sowohl vor als auch nach der Haarwäsche oder als Beauty Finish angewendet werden. Bei der Vorbehandlung einige Tropfen in das trockene Haar einkämmen, 15 Minuten unter einem warmen, feuchten Handtuch einwirken lassen. Die zweite Variante nach der Haarwäsche eignet sich vor dem Föhnen und Stylen. Einige Tropfen im feuchten Haar verteilen. Das RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM eignet sich ebenso gut als Beauty-Finish. Es verleiht der Frisur atemberaubende Geschmeidigkeit und Glanz.

Nach der Anwendung des Haaröls, zeigt dieses eine signifikante Erhöhung des Haarglanzes im Vergleich zum unbehandelten Haar. Es glänzt durchschnittlich drei Mal mehr! Ausserdem wird der Haarbruch im trockenen Zustand ebenfalls deutlich reduziert und die Elastizität des Haares wird deutlich erhöht. Das wertvolle RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM ist frei von Silikonen, Mineralölen, Konservierungsmitteln, Alkohol und Wasser. Das Produkt ist eine reine Öl-Quelle! Das RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM verwöhnt die Sinne mit einem bezaubernden Duft!

Für unverwechselbar schönes Haar.

Das RAUSCH Amaranth REPAIR-SERUM ist in der 30 ml Flasche für UVP CHF 18.90 / 15.90 EUR in allen Apotheken, Drogerien und ausgewählten Warenhäusern erhältlich, in Deutschland auch in den Müller-Märkten.

www.rausch.ch

Bildmaterial: http://www.presseportal.ch/de/pm/100010167

