ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Biathlon-WM in Nove Mesto

Am 13. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 13. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Damen-Einzelbewerb bei der Biathlon-WM in Nove Mesto um 17.15 Uhr, die Höhepunkte von der Auslosung zum Damen-Riesenslalom (19.45 Uhr) und vom Teambewerb (20.15 Uhr) bei der alpinen Ski-WM in Schladming, "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 19.00 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.45 Uhr.

Vor der Biathlon-WM fand Ende November nur ein Einzelbewerb der Damen statt. Tora Berger aus Norwegen erwischte dabei in Östersund einen perfekten Saisonstart, indem sie alle 20 Scheiben traf und eine Zeit von 44:33,5 lief. Zweite wurde Darya Domracheva aus Weißrussland mit zwei Fehlern und einem Rückstand von 1:03,2. Die fehlerfreie Ekaterina Glazyrina wurde mit einem Abstand von 2:10,2 Minuten auf die Siegerin Dritte.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Tipps & Tricks mit Claude Grenier

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Regelkunde mit Harro Neuwirth

