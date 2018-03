FSG-Kniezanrek: 12. Februar 1934 bleibt politisches Mahnmal

Auch in schwierigen Zeiten gegen "einfache Lösungen" und Hetzparolen eintreten

Wien (OTS/FSG) - "Demokratie, Freiheit und Menschenrechte sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bedroht und müssen verteidigt werden", erklärte heute, Dienstag, der Sekretär der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (FSG/GdG-KMSfB), Erich Kniezanrek, zum Gedenken an den 12. Februar 1934.++++

"Immer wieder predigen Demagogen scheinbar einfache Lösungen und machen mit Hetzparolen Stimmung. Aus den Ereignissen im Februar 1934 sehen wir, wohin das führt", sagte Kniezanrek. Wenn Ängste geschürt, Vorurteile und Feindbilder geschaffen und demokratische Strukturen ausgehöhlt werden, ist Widerstand Pflicht. "Unsere Solidarität gilt in diesem Zusammenhang den Menschen in den vielen Ländern, die in diesen Tagen unter blutigen Opfern um Menschenrechte und Freiheit kämpfen", schloss Kniezanrek.

