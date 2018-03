FPÖ: Hofer: Social-Media-Zwerg Faymann soll Werbung auf Steuerzahlerkosten einstellen

Wirkung auf Facebook und Youtube unterhalb der Wahrnehmungsgrenze

Wien (OTS) - "Die Aktivitäten von Bundeskanzler Werner Faymann in sozialen Medien finden weiterhin unter der Wahrnehmungsgrenze statt", kommentiert der stellvertretende FPÖ-Obmann NAbg. Norbert Hofer die Beantwortung seiner diesbezüglichen Anfrage durch das Bundeskanzleramt. Obwohl man sich entschieden habe, bei den Facebook-Profilen anstatt der ansonsten üblichen Zahl der Freunde bzw. Fans die in der Regel wesentlich höhere wöchentliche Reichweite anzugeben, seien die Zahlen für Faymann und sein Team niederschmetternd.

"Kaum mehr als 10.000 Menschen sehen pro Woche zumindest eine der recht belanglosen Meldungen Faymanns auf Facebook. Zum Vergleich: HC Strache kommt mit seinen Beiträgen bei rund 300.000 Menschen an, das noch junge Projekt FPÖ-TV bei etwa 50.000", stellt Hofer die Relationen her. Im Youtube-Kanal "bundeskanzlerfaymann", der laut Anfragebeantwortung als Speichermedium für die Einbettung von Videos in diverse Webseiten und Plattformen dient, wurden die Videos seit Oktober 2011 kümmerliche 24.800-mal aufgerufen. Zum Vergleich die FPÖ-Zahlen: Der Kanal "oesterreichzuerst" verzeichnet aktuell 2,94 Millionen Abrufe, "fpoetvonline" wurde seit September 2012 186.000-mal besucht.

"Das alles wäre kein Problem, wenn Faymann seine dilettantischen Gehversuche im Web 2.0 als Privatvergnügen betrachten und entsprechend selbst bezahlen würde", stellt Hofer fest. Doch nach wie vor ist eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter nur dafür abgestellt, die erfolglosen Projekte zu betreuen. Und neben den Personalkosten, die anfangs noch wesentlich höher waren, fielen bereits knapp 160.000 Euro für die Gestaltung der Social-Media-Auftritte Faymanns an. "Dass der Kanzler sich nicht geniert, fremdes Geld für seine Werbung auszugeben, sind wir ja schon von der Inseratenaffäre gewöhnt. Mittlerweile ist es ihm offensichtlich sogar egal, ob er damit auch nur den geringsten Werbewert erreicht", so Hofer, der Faymann auffordert, die Aktivitäten auf Kosten der Bürger endlich einzustellen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at