Bundesschülervertretung erwirkt längst überfällige "Durchfaller-Regelung" für Zentralmatura

Förderkurse für alle Betroffenen wurden im Rahmen einer Sitzung zugesagt

Wien (OTS) - Durch Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit konnte die Bundesschülervertretung (BSV) eine weitere "Zentralmatura-Forderung" umsetzen. Seit 2011 wird in jeder öffentlichen Äußerung und Sitzung eine "Sitzenbleiber-Regelung" gefordert. Nun wurde auf Drängen der BSV die Durchführung von Förderkursen zugesagt.

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, zumindest eine Baustelle der Zentralmatura aus dem Weg zu räumen. Meine Vorgängerin Conny Kolmann hat bereits im vergangenen Schuljahr in jeder Sitzung und in jedem öffentlichen Auftritt das Fehlen einer Regelung für Sitzenbleiber kritisiert - umso erfreulicher ist es, dass diese Bemühungen nicht umsonst waren!", so Bundesschulsprecher Felix Wagner in einer ersten Reaktion.

Anfang des Jahres 2012 ging die damalige Bundesschulsprecherin Conny Kolmann mit der Problematik, die sich für Repetenten ergibt, an die Öffentlichkeit. Diese Forderung wurde heuer bereits in der ersten Sitzung der neu gewählten BSV erneuert und im Dezember im Rahmen einiger Presseaussendungen thematisiert. Grundproblem ist, dass Schüler, die in einem Jahrgang knapp vor dem ersten Durchgang der Zentralmatura sitzen bleiben, im Rahmen des Unterrichts nicht auf die neuen Prüfungs-Formate vorbereitet wurden. Einem Schüler, der eine Klasse wiederholen muss, kann man nicht abverlangen, dass er diesen Nachteil gegenüber seinen neuen Klassenkollegen von allein aufholt. Zur Lösung dieses Problems wurden nun vom BMUKK Förderkurse in den Sommerferien für alle betroffenen Schüler zugesagt. Durchgeführt werden sollen diese Kurse laut BMUKK in Zusammenarbeit mit dem Bifie.

"Wichtig ist, dass diese Kurse in jedem Bundesland einzeln durchgeführt werden, sodass die optimale Betreuung aller Schüler garantiert ist. Besonderes Augenmerk soll darauf gelegt werden, dass sämtliche Prüfungsmodalitäten mit den Schülern durchgespielt werden", stellt Wagner klar fest. Zudem fordert die BSV, dass den Schülern eine adäquate Anzahl an Lehrbüchern, mit denen ihre neuen Klassenkameraden unterrichtet wurden, zur Verfügung gestellt wird. Im Fach Mathematik müssen die Schüler mit der mathematischen Sprache, welche im Rahmen der Zentralmatura verwendet wird, vertraut gemacht wird. Auch was die vorwissenschaftliche Arbeit betrifft, gibt es für Repetenten der Maturaklasse eine Neuerung: Schüler, die in der Maturaklasse durchfallen, müssen auch die sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit verfassen, allerdings mit kürzerer Vorbereitungszeit als ihre neuen Klassenkameraden. Damit diese Schüler nicht in zeitliche Bedrängnis kommen, soll bereits bei Verdacht auf Durchfallen, die Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens bestehen.

Die BSV ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 Landesschulsprechern und zwei Sprechern der Zentrallehranstalten. Der derzeitige Bundesschulsprecher Felix Wagner kommt aus der Österreichischen Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesschülervertretung

Felix Wagner, Bundesschulsprecher, 0664/960 1572, felix.wagner @ schuelerunion.at