Ab Aschermittwoch mit "Papst-SMS" durch die Fastenzeit

Bis Karsamstag tägliches Papst-Zitat gratis aufs Handy

Wien, 12.02.13 (KAP) Ab Aschermittwoch bietet die katholische Kirche in Österreich in der Fastenzeit wieder eine SMS-Aktion mit Papstgedanken an. Bis zum Karsamstag erhalten Interessierte an den 40 Tagen der Fastenzeit kostenlos ein SMS mit Zitaten von Benedikt XVI. Dabei handelt es sich um Worte aus Reden und Predigten des Papstes vor allem des vergangenen Jahres sowie um ausgewählte päpstliche Twitter-Kurzbotschaften. Die Anmeldung zur Aktion erfolgt über das Mobiltelefon durch eine SMS mit dem Kennwort PAPST an die Telefonnummer 0664/6606651.

Die Aktion werde trotz des überraschenden Amtsverzichts von Benedikt XVI. auch heuer wieder durchgeführt, weil die ausgewählten Zitate einen "prägnanten Einblick in Glauben und Denken des Papstes" böten, so der dafür zuständige Medienreferent der Bischofskonferenz, Paul Wuthe. Die päpstlichen Kurzbotschaften seien "eine Einladung zum Innehalten und zum Nachdenken über den persönlichen Glauben".

Die Zusendung der Kurzmitteilungen ist für den Empfänger mit keinen Kosten verbunden. Das SMS-Service funktioniert für alle Handys österreichischer Mobilfunkbetreiber. Nach der Anmeldung per SMS mit dem Schlüsselwort PAPST an die Telefonnummer 0664/6606651 erhält man ab Aschermittwoch, 13. Februar, bis Karsamstag, 30. März, täglich ein Papst-SMS. Anmeldungen während der Fastenzeit sind laufend möglich.

Mehr auf www.kathpress.at (ende) pwu/rme/

nnnn