FPÖ-Mölzer: Rücktritt von Papst Benedikt XVI. ist bewegender und zugleich trauriger Schritt

Deutsches Kirchenoberhaupt ist ein Wertkonservativer und mahnte Europäer, sich ihrer geistig-kulturellen Wurzeln zu besinnen - Papst fand klare Worte zu gewaltbereitem Islam

Wien (OTS) - Der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. sei ein bewegender und zugleich auch ein trauriger Schritt, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass mit Joseph Ratzinger nicht nur ein Deutscher, sondern vor allem auch ein Wertkonservativer auf dem Stuhl Petri saß", hielt Mölzer fest.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, daß Benedikt XVI. die Europäer wiederholt aufforderte, sich ihrer geistig-kulturellen Wurzeln zu besinnen. "Damit hat das Kirchenoberhaupt zu verstehen gegeben, dass Europa, das christliche Abendland, ein einzigartiger Kulturraum ist, den es zu schützen und zu erhalten gilt. Die Europäische Union, die ja bekanntlich alles andere als christlich sein will, hätte gut daran getan, die mahnenden Worte des Papstes ernst zu nehmen", betonte Mölzer.

Auch habe Benedikt XVI. nicht davor zurückgescheut, kritische Worte zum Islam zu finden, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "In seiner Regensburger Rede hat der Papst einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die im Islam oftmals vorherrschende Gewaltbereitschaft. Es wäre nur wünschenswert, wenn auch das politische Establishment oder so manche kirchlichen Würdenträger dazu den Mut fänden, dies thematisieren, anstatt sich dauernd hinter den hohlen Phrasen von einem Dialog der Religionen zu verstecken", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at