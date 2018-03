ÖAW-eigenes Forschungsprojekt zur NS-Vergangenheit im Mittelpunkt medialer Aufmerksamkeit.

"Profil" konstruiert unzulässige Verknüpfung mit Gegenwart der ÖAW

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet in der aktuellen Ausgabe ausführlich über die Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Wien in der NS-Zeit. Die ÖAW begrüßt die mediale Berichterstattung über dieses im Rahmen eines ÖAW-Forschungsprojekts bearbeitete, für die Wissenschaftsgeschichte Österreichs wichtige und aktuelle Thema.

Am Ende des profil-Berichts werden jedoch 2012 erfolgte Austritte von drei Akademie-Mitgliedern mit der NS-Zeit in Zusammenhang gebracht. Die ÖAW verwehrt sich entschieden gegen diese Darstellung. Meinungsverschiedenheiten in einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts stehen in keinerlei Verbindung zu den Verfolgungen des NS-Regimes.

Die ÖAW stellt sich ihrer Vergangenheit aus eigenem Antrieb und wissenschaftlich fundiert, unter Einbeziehung externer Experten. Seit 2006 läuft das teils drittmittelfinanzierte ÖAW-Forschungsprojekt "Bruchlinien und Kontinuitäten. Die ÖAW im 20. Jahrhundert", das die wechselvolle Geschichte der Akademie und ihrer Angehörigen inmitten politischer Umbrüche, ihr Handeln unter dem NS-Regime, ihren Weg zurück zu wissenschaftlicher Selbstbestimmung, Exzellenz und Integrität aufarbeitet.

Der 75. Jahrestag des "Anschlusses" ist Anlass für ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm der ÖAW, zu dem die breite Öffentlichkeit eingeladen ist: Am 11. März 2013 wird ein international besetztes Symposium stattfinden, das mit einer Podiumsdiskussion abschließt. Zudem wird eine bis Mai laufende Ausstellung eröffnet, der neueste Forschungsergebnisse zur Geschichte der Akademie im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit zugrunde liegen, die auch in einem umfangreichen Katalogband zusammengefasst sind. Mit der Enthüllung einer Gedenktafel ehrt die ÖAW die Opfer des Nationalsozialismus unter den Angehörigen der Akademie.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm der ÖAW-Veranstaltungen am 11. März 2013:

http://www.oeaw.ac.at/vkpdf/407V106/11_Maerz_2013_Programm_final.pdf

