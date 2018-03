ASFINAG (3): Grenze zu Italien auf A 2 für Schwerfahrzeuge wieder offen

Etwa 1000 Lkw können ihre Fahrt fortsetzen; aus Sicherheitsgründen werden Pkw abgeleitet

Graz (OTS) - Nach fast 36-stündiger Sperre ist die Grenze zu Italien bei Arnoldstein in Kärnten seit Dienstagvormittag wieder für Schwerfahrzeuge passierbar. Etwa 1000 Lkw über 7,5 Tonnen mussten seit Sonntag Mitternacht auf die Weiterfahrt warten und wurden von der ASFINAG gemeinsam mit der Autobahnpolizei auf alle verfügbaren Parkplätze gelotst sowie mit warmen Getränken und Essen versorgt. Um die Lkw reibungslos und sicher mit Hilfe von Feuerwehr und Abschleppdiensten wieder flott zu bekommen, wird die A 2 Süd Autobahn im Bereich Warmbad Villach für den Pkw-Verkehr gesperrt. Pkw-Fahrer können so in Richtung Italien über Thörl-Maglern ausweichen ohne in Lkw-Kolonnen zu geraten. Die im Sinne der Sicherheit erforderliche Maßnahme ist mit den Behörden akkordiert, das untergeordnete Straßennetz entsprechend vorbereitet.

Die Ableitung für Pkw dürfte bis Mittag aufrecht bleiben.

Update folgt.

