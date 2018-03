BSA zu Votivkirchenbesetzung: Störung durch rechte Aktivisten "Unnötige Provokation"

Zivilgesellschaftlicher Protest muss ungestört möglich sein

Wien (OTS) - BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny äußert sich kritisch zu den Aktionen der rechtsgerichteten "Wiener Identitären Richtung" in der Votivkirche: "In einer fortschrittlichen Gesellschaft muss ziviler Protest wie jener der Flüchtlinge möglich sein und sichergestellt werden, dass diese ihre Anliegen vorbringen können. Störaktionen wie jene der rechtsgerichteten Aktivisten vergangenes Wochenende sind unangemessen und bringen Provokation in einer Debatte, die sachlich geführt werden muss."

Mailath fordert: "Wir müssen uns dafür stark machen, dass gesellschaftliche Gruppen ihre Anliegen ohne Angst vor Bedrängnis vorbringen können - solche Störaktionen müssen in Zukunft verhindert werden."

