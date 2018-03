AK Preisvergleich: Was Fair Trade und österreichische Blumen kosten?

Wien (OTS) - Das Geschäft mit den Blumen blüht rund um den Valentinstag. Aber Blume ist nicht gleich Blume. Neben österreichischen Blumen steigt auch die Nachfrage nach fair gehandelten Pflanzen. Ein AK Preisvergleich in zwölf Blumengeschäften und sieben Supermärkten in Wien zeigt: Fair Trade Rosen sind teurer -aber nicht so viel, wie man denkt.

ArbeitnehmerInnen auf Blumenfarmen, zum Beispiel in Kolumbien, Uganda oder Guatemala, arbeiten großteils unter widrigsten Bedingungen. Zudem führt der übermäßige Einsatz von Pestiziden zu schweren Krankheiten. Auf allen Blumenfarmen, die mit einem Gütesiegel zertifiziert sind, werden den ArbeitnehmerInnen jedoch faire Preise und bessere Arbeitsbedingungen zugesichert.

Hierzulande werden meist Fair Trade Rosen verkauft, Tulpen waren nur ganz selten in den Geschäften zu finden.

Das kosten Fair Trade und österreichische Blumen

Blume Günstigster Preis Höchster Preis Fair Trade Rose ca. 40 cm 1,80 Euro 3,00 Euro Rose ca. 70 cm 3,90 Euro 3,90 Euro Tulpe ca. 30 cm 0,43 Euro 1,00 Euro Tulpe ca. 40 cm 1,20 Euro 1,50 Euro Rosenstrauß 9 Stück, ca. 40 cm 2,99 Euro 2,99 Euro Österreichische Blumen Rose ca. 30 cm 0,90 Euro 1,00 Euro Rose ca. 70 cm 2,80 Euro 3,20 Euro Tulpe ca. 30 cm 1,00 Euro 1,20 Euro Tulpe ca. 40 cm 0,95 Euro 1,50 Euro Tipps der AK Konsumentenschützer:

+ Fair Trade Blumen waren bis vor einigen Jahren nur in Supermärkten erhältlich. Jetzt bieten auch viele Floristen Fair Trade Schnittblumen an.

+ Fragen Sie im Blumengeschäft auch nach heimischen Blumen der Saison, etwa Narzissen oder Hyazinthen.

+ Stellen Sie Blumen nicht neben frisches Obst. Obst gibt Ethylen ab, was die Blumen schneller welken lässt.

SERVICE: Den Preistest "Blumen zum Valentinstag" finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

