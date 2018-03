Finden Sie die perfekte Ring (Größe) online durch innovative Anwendung

Antwerpen, Belgien (ots/PRNewswire) - Gleichwie Musik, Reise und Kleidung sind jetzt auch (Verlobungs) Ringe einfach online zu kaufen.

BAUNAT (http://www.baunat.com) hat diesen Morgen ihre innovative Anwendung für Android und iPhone vorgestellt.

Die Anwendung schafft eine beispiellose Benutzerfreundlichkeit für jede auf der suche nach dem perfekten (Verlobungs) Ring. Ganz exklusiv ermöglicht diese Anwendung die richtige Ringgrösse exact und schnell zu messen, dank der neuesten Technologie. Ausserdem ermöglicht diese Anwendung ein realistisches Bild der Ringe an der Hand des Benutzers zu projizieren.

Der Abschluss dieser innovativen Anwendung verstärkt BAUNAT's Position wie trendsetting Diamantschmuckmarke.

Die Anwendung ist kostenlos und kann im App store [https://itunes.apple.com/us/app/baunat-perfect-ring-finder/id595359244?mt=8.] und Google Play Store (Android)



heruntergeladen werden.

Die Anwendung ist verfügbar in Englisch und Chinesisch.

Notiz für die Redaktion

BAUNAT ist eine innovative belgische Diamantschmuckmarke, gegründet im Jahr 2008 in Antwerpen, das Diamantzentrum der Welt. Heute exportiert BAUNAT ungefähr 90% seiner hochwertigen Schmuck zu mehr als 50 Ländern. Etwa 90% des Umsatzes ist vollständig online, per E-Boutique, http://www.baunat.com. Dieses handliche webboutique kann in 6 Sprachen (EN - FR - NL - DE - ES - CN und Portugiesisch in 2013) und 4 Währungen konsultiert werden. Die restlichen Umsätze werden in Showrooms in Antwerpen (Diamantviertel) und Paris (16te Viertel) abgeschlossen. Seit August 2012 heisst BAUNAT ihre Kunden wilkommen ins Amt in Hong Kong. Die kommende Jahren werden neue Geschäftshaüser gegründet in Indien (2013), Genf (2013), China (2014) und Brazilien (2014).

Delphine Coudeville, +32-(0)477-42-87-28, delphine @ baunat.com;

Steven Boelens, +32-(0)476-55-52-57, steven @ baunat.com