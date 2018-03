FP-Mahdalik fordert sofortige Aufhebung der Kurzparkzonenregelung

Rot-Grün will weiter abkassieren

Wien (OTS) - In Wiener Neustadt wurde die Kurzparkzonenregelung heute schon in den Morgenstunden aufgehoben, in Wien wollen SPÖ und Grüne trotz heftiger Schneefälle weiter abkassieren, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und fordert die hier zuständige SPÖ-Stadträtin Sima zum sofortigen Handeln auf. "Wir wissen nicht, ob es weiter schneit", bekommen konsternierte Autofahrer bei Anruf in ihrem Büro zu hören. Ein kurzer Blick aus dem Fenster würde jedoch genügen, um letzte Zweifel auszuräumen. Vielleicht bekommt die heillos überforderte Stadtregierung wenigsten das auf die Reihe, ohne dafür eine Volksbefragung zu veranstalten, meint Mahdalik. (Schluss)otni

