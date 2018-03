LR Ragger: SPÖ ohne Konzept beim Thema Medizin-Uni in Kärnten

Klagenfurt (OTS) - "In der SPÖ weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut", attestiert, heute, Dienstag, Bildungsreferent LR Mag. Christian Ragger der Kaiser-SPÖ eine "besorgniserregende Realitätsferne". So kritisiere die SPÖ Kärnten die Etablierung einer eigenständigen Medizinischen Privatuniversität in Kärnten, obwohl sich ihr Parteichef Bundeskanzler Werner Faymann mit seinen Ministern für die Schaffung einer solchen in Linz einsetze. Überdies sollte die Kärntner SPÖ über den Tellerrand hinaussehen, denn auch Niederösterreich favorisiere eine eigenständige private Universität.

"Aus rein wahltaktischen Gründen bekämpft die SPÖ Kärnten die Errichtung einer privaten Universität in Kärnten. Sie zeigt mit ihrer blockierenden Haltung ihre absolut politische Ahnungslosigkeit und brüskiert mit ihrer Kritik ihren eigenen Parteichef", bekräftigte Ragger. Auch die Salzburger SP-Landeshauptfrau Gaby Burgstaller widerlegt die niveaulose Kritik der SPÖ Kärnten. Bei der 10-Jahres-Feier der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) hielt sie ausdrücklich fest: "Das ist keine Eliteuniversität!" Denn jeder, der die Voraussetzung erbringe, könne dank Stipendien und Leistungsstipendien an dieser Uni zu studieren!" Genau dasselbe sei auch für Kärnten geplant.

Angesichts einer solchen Konfusion sei es positiv, dass die SPÖ Kärnten in der Bildungspolitik keine Entscheidungsbefugnis habe. Denn sie agiere fernab von den Interessen der jungen Kärntnerinnen und Kärntnern.

