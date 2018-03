ORF-RadioKulturhaus: Cecilia Bartoli zu Gast in der "Opernwerkstatt"

Wien (OTS) - Cecilia Bartoli, Mezzosopranistin und Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele, ist am Sonntag, den 17. Februar zu Gast bei Peter Dusek in der "Opernwerkstatt" im ORF-RadioKulturhaus. Ö1 sendet einen Mitschnitt der bereits ausverkauften Veranstaltung am 6. März um 19.30 Uhr.

Die in Rom geborene Cecilia Bartoli debütierte mit 19 Jahren an der Römischen Oper und gehört seit über 20 Jahren zu den gefragtesten Sängerinnen der Gegenwart. Bekannt ist die charismatische Sängerin aber auch für ihre Wiederentdeckung vergessender Werke von Antonio Vivaldi, Antonio Salieri, oder dem Lebenswerk der legendären Sängerin Maria Malibran. Bartolis aktuellster Fund ist der Barockkomponist Agostino Steffani, einer der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Seine mysteriöse Lebensgeschichte oszillierte zwischen Diplomatie, Religion und Kriminalität und wurde in "Himmlische Juwelen" von Donna Leon verarbeitet.

Seit dem Vorjahr ist Bartoli Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele, wo sie mit Bellinis "Norma" heuer ein Werk auf den Spielplan setzt, das man aus der Malibran-Phase ihrer Karriere bestens kennt. Im Februar ist Cecilia Bartoli in der Rossini-Rarität "Le Comte Ory" im Theater an der Wien zu erleben. Regie führen - wie auch bei der Salzburger "Norma" - Moshe Leiser und Patrice Caurier. Am Tag nach der Premiere ist sie Gast bei Peter Dusek im RadioKulturhaus.

Die "Opernwerkstatt" mit Cecilia Bartoli findet am 17. Februar im ORF-RadioKulturhaus statt. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, Österreich 1 sendet einen Mitschnitt am 6. März um 19.30 Uhr. Mehr zum Programm des RadioKulturhauses ist unter radiokulturhaus.ORF.at abrufbar.

