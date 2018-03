Wissenschaftsstadtrat Mailath-Pokorny zum Ableben von IWM-Leiter Michalski

"Ein Pionier der Verständigung zwischen Ost und West"

Wien (OTS) - Mit tiefer Betroffenheit reagierte Wiens Wissenschaftsstadtrat Andreas Mailath-Pokorny auf den Tod von IWM-Begründer (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) und Leiter Krzysztof Michalski: "Er trug über drei Jahrzehnte wesentlich zum besseren Verständnis der politischen und gesellschaftlichen Lage in Europa, aber auch international bei", so Mailath.

"Als Begründer und langjähriger Leiter des IWM in Wien förderte Michalski nicht nur den internationalen Dialog auf wissenschaftlicher und politischer Ebene, sondern fungierte vor allem auch als Pionier der Verständigung zwischen Ost- und West. Er prägte durch seine langjährige Tätigkeit am IWM und an zahlreichen weiteren Hochschulen in aller Welt die politischen Analyse maßgeblich mit und war selbst wichtiger Akteur des intellektuellen Europa im besten Sinne: Ein Citoyen an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft. Sein nachhaltiges Wirken prägte die Wiener Wissenschaftslandschaft ebenso wie das Geistesleben international. Michalski wird Wien fehlen, er wird der Welt fehlen", so Mailath-Pokorny abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Benyes

Mediensprecher des Stadtrates für Kultur und Wissenschaft

Friedrich Schmidt-Platz 5, 1082 Wien

Tel.: 01/4000 81192

daniel.benyes @ wien.gv.at



http://www.mailath.at

www.facebook.com/andi.mailath