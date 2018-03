Kettenpflicht auf elf Bergstraßen in Niederösterreich

Bis zu acht Zentimeter Neuschnee

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich findet man am heutigen Dienstag, 12. Februar, oftmals salznasse bzw. matschige Fahrbahnen vor. Im Mostviertel und in höheren Lagen muss mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Insbesonders im Weinviertel, Mostviertel und Industrieviertel kann es heute abschnittsweise zu Schneeverwehungen kommen. Die Räum- und Streueinsätze sind überall im Gang.

Kettenpflicht besteht derzeit für alle Fahrzeuge auf der L 3085 von Klement bis Ernstbrunn und der L 3086 von Klement bis zur L 3085, für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen zudem auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrerberg, der L 5211 von Hofamt bis zur B 21, der B 6 bei Nodendorf, der L 134 von Gutenstein bis Schwarzau im Gebirge, der L 5217 von Kirchberg bis Lilienfeld und der B 71 über den Zellerrain. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen außerdem auf der L 135 über das Preiner Gscheid, der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze und der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf Schneeketten anlegen. Nach wie vor gesperrt ist der Grenzübergang an der L 3016 bei Angern an der March.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen - 6 Grad, die in Gaming, Waidhofen an der Ybbs, Gföhl, Ottenschlag und Pöggstall gemessen wurden, und 0 Grad in Amstetten, Haag und Persenbeug. Die Neuschneemengen belaufen sich im Weinviertel auf bis zu acht Zentimeter, im Mostviertel auf bis zu zwei Zentimeter, im Waldviertel auf bis zu sechs Zentimeter und im Industrieviertel auf bis zu acht Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60263, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

