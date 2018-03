Bülent Ceylan im Gespräch mit Bärbel Schäfer: "Viele Männer haben nicht die Eier für starke Frauen"

Hamburg (ots) - "Erfolgreiche Frauen machen Männern noch immer Angst", sagt Bülent Ceylan im Interview mit dem Frauenmagazin EMOTION (Ausgabe 3/2013 ab morgen im Handel). Starke Frauen sind deswegen auch nichts für jedermann: "Man muss die Eier für so ein Exemplar in der Hose haben. Viele Männer haben das nicht, dann dürfen sie ihre Ansprüche aber auch nicht ganz so hochschrauben", sagt der erfolgreiche Comedian.

Emanzipation ja - aber beim Thema Kinder bitte wieder traditionelle Rollenteilung? "Wenn Kinder kommen, bin ich der Meinung, eine Mutter sollte beim Kind zu Hause sein. Beim dem Thema bin ich dann vielleicht doch noch ein altmodischer Macho", bekennt der 37-Jährige in der neuen EMOTION-Serie: "Bärbel Schäfer bringt Männer zum Reden". Der "ultimativer Tipp" des Ehemanns und Vaters einer kleinen Tochter an alle Frauen: "Lasst uns für ein besseres Miteinander ein paar Minuten in Ruhe, wenn wir nach Hause kommen." Ceylan sieht sich in der klassischen Aufgabenteilung aber auch in der Verantwortung als Versorger. "Als bodenständiger Steinbock lege ich jetzt, in guten Zeiten, was auf die hohe Kante. Schließe Versicherungen für die Familie ab, das verlangt mein Sicherheitsdenken von mir", so der gebürtige Mannheimer, der seit 2012 eine eigene TV-Show hat.

Als Bühnenmensch ist dem Heavy-Metal-Fan Attraktivität wichtig: "Ich bin ein eitler Türke. Ich will gut aussehen und schminke mir den fiesen Pickel vor dem Auftritt weg", sagt der Sohn einer Deutschen und eines Türken. Auf Eyeliner will er aber verzichten: "Ich will nicht für einen langhaarigen Bombenleger gehalten werden. Für die schwarzen Fingernägel war es aber Zeit, ich war es satt, dass alle nur über meine Haare reden", witzelt der Comedian. Und in punkto Haare räumt er etwas ein, was viele Männer leugnen: "Ja, ich färbe sie an der Seite."

