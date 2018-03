Spindelegger: "Kinder gehören nicht aufs Schlachtfeld!"

Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger anlässlich des Internationalen Tages gegen den Einsatz von KindersoldatInnen

Wien (OTS) - "Gerade in den letzten Wochen haben wir aber leider wieder Berichte über den angeblichen Einsatz von Kindersoldaten etwa in den Konflikten in Mali und der Zentralafrikanischen Republik erhalten. Wir dürfen dies als internationale Gemeinschaft nicht tolerieren und müssen den Verantwortlichen klarmachen, dass die Rekrutierung und der Einsatz von Kindersoldaten schwere Verbrechen darstellen, für die sie die Verantwortung übernehmen müssen", äußerte sich Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger heute anlässlich des Internationalen Tages gegen den Einsatz von KindersoldatInnen. "Gleichzeitig müssen wir Regierungen dafür sensibilisieren, Kinder in bewaffneten Konflikten zu schützen und zu verhindern, dass diese in die Hände von bewaffneten Gruppen fallen", so Spindelegger weiter.

"Kinder und Jugendliche haben in Kampfeinsätzen nichts verloren. Vielmehr ist es Aufgabe aller Regierungen die Zivilbevölkerung und da ganz besonders Kinder vor den Auswirkungen von bewaffneten Konflikten zu schützen", so der Appell des Außenministers.

Österreich hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich für die Stärkung der internationalen Monitoring-Mechanismen zu Kindern in bewaffneten Konflikten eingesetzt, aber auch Bemühungen zur Strafverfolgung von Personen, die für die Rekrutierung von Kindersoldaten verantwortlich waren - etwa durch den Internationalen Strafgerichtshof - unterstützt. "Ganz besondere Anerkennung möchte ich auch gegenüber den Leistungen von Organisationen der österreichischen Zivilgesellschaft, wie dem Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung in Stadtschlaining, ausdrücken, die sich in diesem Bereich seit vielen Jahren aktiv engagieren. Wir werden nicht müde werden uns weltweit gegen den Einsatz von Kindersoldaten einzusetzen, bis Kinder auf dem Schlachtfeld endlich in die Geschichtsbücher verbannt werden", so der Vizekanzler abschließend.

