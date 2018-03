Dynacast International gibt neues Service-Angebot bekannt

(PRN) - - Unternehmen ergänzt Produktionstechnologien um Metal Injection Molding (MIM, Metallspritzguss) -

CHARLOTTE, North Carolina, 12. Februar 2013 /PRNewswire/ - Der internationale Druckgusshersteller Dynacast International gab heute die Aufnahme von MIM in sein Service-Angebot bekannt. Dadurch steigert das Unternehmen seine Fähigkeit, kleine, komplexe Komponenten unter Verwendung einer größeren Bandbreite an Metallen herzustellen.

Das MIM-Verfahren eignet sich zur Herstellung von Klein- und Mikrokomponenten, häufig mit äußerst komplexer Geometrie, aus Metallen wie Edelstahl, Titan, Kupfer usw. Dynacast stellt seit über 70 Jahren kleine und mittelgroße Druckgussteile aus Aluminium-, Magnesium und Zinklegierungen her. Durch die Ergänzung seines Service-Angebots um das MIM-Verfahren unterstreicht das Unternehmen seine Verpflichtung, die hochwertigsten feinmechanischen Komponenten für seine Kunden herzustellen.

"Wir freuen uns, unser Service-Angebot um MIM erweitern zu können", so Simon Newman, Vorsitzender und CEO von Dynacast. "Diese Prozess passt perfekt zum Angebot von Dynacast, da er unseren Schwerpunkt der Herstellung kleiner, komplexer Komponenten für unsere Kunden stärkt und uns einen völlig neuen Markt eröffnet", erläutert Newman weiter. Neben MIM bietet Dynacast zwei weitere Herstellungsprozesse an, Druckgießen und Injected Metal Assembly (IMA, Metallspritzverfahren). Diese Verfahren werden zur Herstellung von Metallkomponenten und -baugruppen für Tausende von Unternehmen in Hunderten von Branchen auf der ganzen Welt genutzt.

Informationen zu Dynacast

Dynacast International ist globaler Hersteller kleiner Funktionskomponenten aus Metall. Wir verwenden Druckguss- und MIM-Technologien für robuste Lösungen für zahlreiche Branchen wie Automobil, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Hardware, Computer, Peripheriegeräte und vieles mehr.

Mit einer Kombination aus umfangreichen verfahrenstechnischen Kenntnissen und spezialisierten Herstellungssystemen stellen wir Präzisionskomponenten her. Wir helfen Unternehmen rund um die Welt dabei, Geld zu sparen, indem wir Komponenten und Baugruppen identifizieren, die mithilfe einer unserer Produktionstechniken überarbeitet oder konsolidiert werden können. In unserer gesamten Firmengeschichte haben wir unseren Kunden dank Verfahrenskenntnissen, effizientem Betrieb und fortschrittlicher Qualitätsplanungssysteme stets Mehrwert geboten.

Mit Firmensitz in Charlotte, NC, betreibt Dynacast 22 Produktionsanlagen in 16 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.dynacastmim.com.

Dynacast International Suzi McNicholas, Group Marketing Manager +1-704-927-2785 smcnicholas @ dynacast.com

Web site: http://www.dynacastmim.com/