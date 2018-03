Führungswechsel bei McDonald's Österreich

Wien (OTS) - Managing Director Andreas Schwerla wird Franchisenehmer und übergibt Geschäftsführung von McDonald's Österreich mit Rekord-Ergebnis an Andreas Schmidlechner. Schmidlechner war auch bisher bereits Mitglied der Geschäftsführung und für den Bereich Marketing & Communications verantwortlich.

Rekordjahr 2012

Nach 28 Jahren im McDonald's System und fünf Jahren als Managing Director von McDonald's Österreich sowie Vizepräsident der Western Region beendet Andreas Schwerla mit 1. März 2013 seine Funktionen im Management.

Schwerla übergibt das Unternehmen mit dem erfolgreichsten Jahr in der 36-jährigen Geschichte mit einem neuen Umsatzrekord. "Ich freue mich, das Unternehmen mit Top-Ergebnissen so gut aufgestellt an ein hervorragendes Team mit Andi Schmidlechner an der Spitze übergeben zu können. Ich habe mich nach mehr als 28 Jahren Betriebszugehörigkeit bei McDonald's, die von unterschiedlichsten Aufgaben an verschiedenen Orten geprägt war, dazu entschieden, etwas Neues zu starten und in die Selbständigkeit zu wechseln", so Schwerla.

Andreas Schwerla wird in Österreich bleiben und als Franchisenehmer von McDonald's Restaurants in Niederösterreich betreiben.

Erfolg durch Innovation

Schwerla hat in den vergangenen Jahren mit innovativen Produkteinführungen, wie den McWraps, dem Frühstück "easy morning" und einer konsequenten Erneuerungsstrategie im Erscheinungsbild der Restaurants sowie einer flächendeckenden Einführung des Shop-in-Shop-Konzeptes McCafé McDonald's Österreich zu einem der erfolgreichsten Märkte in Europa geführt.

Schmidlechner neuer Managing Director

Andreas Schmidlechner, seit 2006 Director Marketing & Communications bei McDonald's Österreich, folgt Andreas Schwerla als Managing Director.

Schmidlechner, Vater von drei Söhnen, war zuvor in internationalen Aufgaben bei Unilever tätig und verantwortet seit 2006 den gesamten Markenauftritt von McDonald's Österreich. "Mit Andreas Schmidlechner ist es gelungen, einen Top-Nachfolger für die Aufgaben als Geschäftsführer zu finden. Die Übergabe wurde von uns gemeinsam lange geplant und vorbereitet, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen und Kontinuität sicherzustellen. Andreas Schmidlechner wird mit einem exzellenten Team den Erfolg der Marke in Österreich weiter vorantreiben", so Schwerla zum Wechsel. Auch bisher schon hatte Andreas Schmidlechner durch einen sehr strategischen Ansatz und einen klaren Fokus auf die Positionierung der Marke wesentlichen Anteil am Erfolg. Das Bekenntnis "100% Rindfleisch aus Österreich mit AMA-Gütesiegel", die kontinuierliche Erweiterung der Produktpalette durch moderne Foodwelten oder eine äußerst stringente, klare Linie in der Markenkommunikation sind nur einige wenige, sehr erfolgreiche Beispiele für seine Handschrift. Andreas Schmidlechner zu seiner künftigen Funktion: "Ich freue mich sehr auf diese spannende neue Aufgabe. Gemeinsam mit einem sehr guten Team und in enger Zusammenarbeit mit unseren Franchisepartnern werden wir den Erfolg von McDonald's in Österreich auch in den kommenden Jahren mit vollem Engagement vorantreiben."

