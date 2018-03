FPK Darmann ad Goach: Wie lange wollen Sie den Kopf noch in den Sand stecken, Herr Präsident

Bereits drei Millionen Euro Schäden bei Rot Kreuz Betrugsaffäre

Klagenfurt (OTS) - "Die Arbeiterkammer macht es sich nach wie vor leicht, wenn sie versucht die Veruntreuung durch den SPÖ-Betriebsratsvorsitzenden und hohen SPÖ-Gewerkschafter Anton Kalidz von bereits drei Millionen Euro unter den Teppich zu kehren. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man den Kopf nicht mehr in den Sand stecken kann", kritisierte heute, Dienstag, FPK-Klubobmann Gernot Darmann.

Die AK-Führung blende die Dimension völlig aus, wie das Milieu gestaltet war, in dem Mitarbeiter von einem hohen Funktionär ausgenommen wurden. "Hier geht es bereits um eine hohe Millionensumme. Das wahre Ausmaß ist noch nicht erfassbar", sagte Darmann. Dass es Herrn Goach in der AK anscheinend nicht mehr darum gehe, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten, könne wohl nicht hingenommen werden. Darmann hält abschließend fest, es solle überprüft werden, ob Schadenersatzansprüche gestellt werden können, weil der Verdächtige unter anderem mit der Reputation eines Vorstandsmitgliedes der AK seine Opfer in die Irre geführt hat. (Schluss)

