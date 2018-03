ASFINAG: Hinter den Räumfahrzeugen ist es heute am sichersten!

Fahrt nur mit Winterausrüstung antreten und angepasst fahren

Wien (OTS) - Die Mitarbeiter der ASFINAG im Süden und Osten Österreichs sind seit den Nachtstunden im Dauereinsatz - ein Italientief lässt für diese Regionen weiter sehr starke Schneefälle erwarten. Die ASFINAG appelliert daher an die Lkw-Fahrer, jedenfalls nur mit Winterreifen unterwegs zu sein und auch Schneeketten mitzuführen. Auch für Pkw-Lenker gilt im Sinne der Verkehrssicherheit: das Fahrverhalten den winterlichen Verhältnissen anpassen - das heißt Geschwindigkeit reduzieren, Sicherheitsabstand einhalten und ASFINAG-Räumstaffeln nicht überholen!

Heute ist es hinter den Schneepflügen der ASFINAG am sichersten -denn dort ist die Fahrbahn frisch geräumt und gesalzen. Geräumt wird bei der ASFINAG immer in Staffeln - zum Beispiel: zwei Fahrspuren, zwei versetzt hintereinander fahrende Räumfahrzeuge. "Der Schnee wird immer vom Mittelstreifen Richtung Pannenstreifen von der Straße geräumt", erklärt Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH. Der jeweils hinten fahrende Winterdienst-Lkw räumt die nach rechts geschobenen Schneemengen seines Vordermannes Richtung Fahrbahn-Außenseite auf den Pannenstreifen. Fiala appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: "Auch wenn die Räumfahrzeuge aus Sicherheitsgründen nicht mehr als maximal 50 km/h fahren, ist das Hinterherfahren bei Schneefall die sicherste Art von A nach B zu kommen". Österreichweit gibt es 160 Räumabschnitte. Das bedeutet, dass die Staffeln nach ihrem Abschnitt die Autobahn auch wieder verlassen und der Verkehr wieder schneller vorankommt.

Die Staffeln zu überholen bringt bei den akut tief winterlichen Verhältnissen Risiken. Ein Großteil der ASFINAG Räumfahrzeuge ist sowohl mit einem Front- als auch mit einem Seitenpflug ausgestattet. Damit häufen sich bei der Räumung seitlich des Pfluges Schneemengen an. Diese zu überfahren kann zu extrem gefährlichen Situationen führen. Vom Schleudern bis hin zum Zusammenstoß mit dem 22 Tonnen schweren Räumfahrzeug reichen dann die möglichen Auswirkungen.

Die ASFINAG und der Winterdienst

43 Autobahnmeistereien

1.400 Mitarbeiter

2.178 zu betreuende Kilometer

36 zu betreuende Rastplätze

89 zu betreuende Raststationen

92.000 Tonnen Salzlagerkapazität

500 Winterdienst-Einsatz-Fahrzeuge

300 Glättemeldeanlagen entlang der Strecke

280 Straßenwetterstationen

