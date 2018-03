Mayer: Herausforderungen an die Volksschulen und Volksschullehrerinnen und -lehrer in den Mittelpunkt rücken

SPÖ-Bildungssprecher will Maßnahmenpaket für Volksschulen im Unterausschuss des Unterrichtsausschusses vorlegen

Wien (OTS/SK) - In den vergangenen fünf Jahren ist in der österreichischen Bildungspolitik ein enormer Reformprozess eingeleitet worden: Ein verpflichtendes, kostenfreies, letztes Kindergartenjahr; verbesserte Sprachförderung; die Einführung von Bildungsstandards in der vierten und achten Schulstufe; die Aufwertung der Hauptschule zur Neuen Mittelschule als wichtigen Schritt zur gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen; die Reform der AHS-Oberstufe bis hin zur Neuen Matura; das Projekt kostenloses Nachholen von Bildungsabschlüssen und die Lehre mit Matura sind nur acht von insgesamt 54 Gesetzesinitiativen in diesem Reformprozess. "Für mich ist es jetzt höchst an der Zeit die steigenden Herausforderungen an die Volksschulen als Grundschulen und an die Volksschullehrerinnen und -lehrer in den Mittelpunkt zu rücken", sagte SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Denn, so Mayer, die Volksschulen leisten in unserem Bildungssystem die entscheidende Basisarbeit: "In den Volksschulen stehen die gesicherte Kenntnis der Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen und die freie Rede im Mittelpunkt. Grundkompetenzen werden aufgebaut und die Kinder individuell gefördert. Dieses Anforderungsprofil macht die hohe Verantwortung von Volksschullehrerinnen und -lehrern deutlich." Mayer fordert daher im Rahmen der geplanten Dienst- und Besoldungsreform endlich eine leistungsgerechte Entlohnung und eine Aufwertung, denn die Volksschullehrer seien es, die im gegenwärtigen Schulsystem die Hauptlast zu tragen hätten.

Darüber hinaus müssen die Volksschulen organisatorisch, finanziell und pädagogisch in die Lage gesetzt werden, die steigenden Anforderungen zu bewältigen. Dazu gehören ausreichend Personal, eine flexible Schuleingangsphase mit der Möglichkeit des "Teamteachings" und nicht zuletzt schulautonome Stundenkontingente, die es der Schulleitung ermöglichen, auf die unterschiedlichen Problemstellungen und Anforderungen an den jeweiligen Schulstandort einzugehen, führt der SPÖ-Bildungssprecher aus.

Mayer will daher, wie bereits mit dem Koalitionspartner und den Oppositionsparteien vereinbart, eine eigene Sitzung des Unterausschusses des Unterrichtsausschusses im Parlament zum Thema 'Volksschulen' einberufen und dort ein Maßnahmenpaket vorlegen, welches einerseits die Volksschulen organisatorisch und pädagogisch stärkt und andererseits den Volksschullehrerinnen und -lehrern in Ansehen und Bezahlung endlich jenen Stellenwert zukommen lässt, den sie verdienen. (Schluss) sn/sl/mp

