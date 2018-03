Fieldglass durch Rekordwachstum und technologische Innovationen weiterhin führend in der Branche im Jahr 2012

Chicago (ots/PRNewswire) - Fieldglass, Inc., der führende Technologieanbieter für die Beschaffung und die Verwaltung von Zeitarbeitskraft und temporären Dienstleistungen, sprengte alle Wachstumserwartungen im Jahr 2012. Es konnten 41 neue Kunden gewonnen und die Umsätze um mehr als 30 Prozent gesteigert werden. Fieldglass ist auch weiterhin der unbestritten größte VMS-Anbieter (Vendor Management Systems), wobei es sich laut Staffing Industry Analysts um das einzige VMS handelt, welches die höchste Bewertung bei der Benutzerzufriedenheit von Käufern und Anbietern flexibler Arbeitskraft für das dritte Jahr in Folge erhielt.

Unter den Kunden von Fieldglass ließen sich verschiedene gemeinsame Themen im Jahr 2012 feststellen:

Großangelegtes Servicemanagement gewinnt an Bedeutung. Einer der Kunden von Fieldglass aus der High-Tech-Branche führte sein Programm mit jährlichen Serviceausgaben in Höhe von 2 Milliarden $ ein. Im Jahr 2012 wählten verschiedene Unternehmen Fieldglass speziell aufgrund seines Serviceangebots,

wobei die wachsende

Bedeutung von Lastenheften und anderen projektbasierten Arbeitsausgaben hervorgehoben wurde. Insgesamt stieg die Nutzung von Lastenheften bei den Kunden von Fieldglass um das Vierfache im Jahr 2012.

Kunden weiten auch weiterhin ihre Programme für das Ausgabenmanagement aus. Durch die Erweiterung ihrer Programme in Hinsicht auf die Größe, den Umfang und die geografische Ausdehnung erhöhten die Kunden von Fieldglass ihre jährlichen Ausgaben durch Fieldglass im Jahr 2012 um 40 Prozent. Das Unternehmen investierte, um die wachsende Nachfrage für sowohl kleine als auch größere Expansionen erfüllen zu können und konnte seine Überlegenheit beim Kundenerlebnis beibehalten, indem weltweit so viele neue Mitarbeiter wie noch nie eingestellt wurden.

Sowohl weltweite Unternehmen als auch Unternehmen in sich entwickelnden Märkten in Übersee verwenden immer häufiger VMS-Technologie. Im letzten Jahr hat Fieldglass auch weiterhin in seine Produkte, seine Infrastruktur und in sein Serviceangebot investiert, um den Wert für seine Community aus globalen Partner und Kunden in nahezu 80 Ländern zu steigern. Heute kann Fieldglass komplexe, weltweit tätige Kunden wie HP sowie andere Unternehmen, die sich in Ländern mit vielfältigen und spezifischen Anforderungen in Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum befinden, besser unterstützen.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern stets innovative Produkte anzubieten. Im Jahr 2012 haben wir ein breites Spektrum an Funktionen entwickelt, eingeschlossen neuer Funktionen für Social Businesses, fortschrittliche Arbeitererfassung, um eine vollständige Kontrolle der Arbeitskraft zu ermöglichen, und Managementtools für die Versorgungsbasis, sodass eine größere Effizienz und Compliance gewährleistet wird", erklärte Sean Chou, CTO, Fieldglass. "Hinter unseren Produkten steht ein erfahrenes, professionelles Serviceteam, welches eine Reihe an Workshops und Mehrwertdiensten anbietet, sodass die Kunden die Technologie von Fieldglass optimal nutzen können."

