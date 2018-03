Neue Smartphone-App macht erstmals stattfindenden World ATM Congress zum interaktiven Erlebnis

(PRN) - - Veranstaltung feiert vom 12. bis 14. Februar 2013 im spanischen Madrid Premiere

Madrid (ots/PRNewswire) - Der World ATM Congress gibt die offizielle Einführung der neuen mobilen Anwendung mit dem Titel "World ATM Congress" in App-Stores bekannt. Die Anwendung soll das Erlebnis bei Konferenz und Ausstellung aufwerten und wertvolle Informationen auf allen Smartphones und Tablets bieten. Die mobile App ist nicht nur für den eigentlichen Veranstaltungstermin vom 12. bis 14. Februar 2013 nützlich - sondern auch vor und nach der Veranstaltung.

"Wir sind begeistert, Teilnehmern und Ausstellern des erstmals stattfindenden World ATM Congress dieses interaktive Tool zur Verfügung zu stellen", so Kommunikationsleiter Marion Brophy. "Wir verstehen, dass der Einsatz von Mobilgeräten Unternehmen weiterbringt, und sind davon überzeugt, dass die Einführung der mobilen App das Gesamterlebnis in dieser Woche in Madrid weiter aufwerten wird."

Teilnehmern und Ausstellern bietet die App verschiedene benutzerfreundliche und interaktive Funktionen:

-- Das Dashboard bietet minutengenaue Informationen über Aussteller, Referenten und kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten, sodass Benutzer den Überblick bewahren. -- My Schedule ordnet den Terminplan der gesamten Veranstaltung mit einem einzigen Klick. -- Push-Mitteilungen bieten Benutzern die Möglichkeit, wichtige Nachrichten vom Veranstalter in Echtzeit zu empfangen, darunter auch Änderungen in letzter Minute. -- Biografien von Referenten und ein vollständiger Programmplan, über den auch Referenten bewertet werden können. -- Rednerbühnen und kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten werden in der App ausführlich erklärt. -- Mit der Grundrisskarte finden Sie Aussteller. -- Social-Media-Kanäle: -- Ein integrierter Twitter Feed hilft Benutzern dabei, Gespräche über #WorldATM mitzuverfolgen und selbst daran teilzunehmen. -- Schauen Sie World ATM Congress-Videos. -- Die Gruppen auf LinkedIn [http://www.linkedin.com/groups/World-ATM-Congress-4395622] und Facebook halten Sie über News aus der Branche auf dem Laufenden.

Download der World ATM Congress 2013 Mobile App:

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4b8e826e Für iPhone (plus iPad & iPod Touch) und Android-Telefone: Besuchen Sie den App Store oder Google Play und suchen Sie nach "World ATM Congress". Für alle anderen Telefontypen (darunter BlackBerry und alle anderen Telefone mit Webbrowser-Unterstützung): Besuchen Sie http://m.worldatmcongress.org per Smartphone.

Informationen zum World ATM Congress de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@79152a82 Der World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) vereint eine großflächige Ausstellung, eine Konferenz von Weltformat und erstklassige Gelegenheiten zum Netzwerken mit der Möglichkeit, Näheres über die neuesten Trends und Entwicklungen des Luftverkehrs zu erfahren. Der ATM Congress wird von der Branche für die Branche organisiert. Die von CANSO in Zusammenarbeit mit der ATCA produzierte Veranstaltung wird von den führenden Flugsicherungsorganisationen und Zulieferern der Branche unterstützt.

