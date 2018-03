Ontex IV S.A. gibt Akquisition von Serenity und die Einführung eines 7,5 % vorrangig besicherten Wertpapierangebots im Wert von 75 Millionen Euro bekannt

Zele, Belgien (ots/PRNewswire) - Ontex IV S.A. ("Ontex"), Europas führender Hersteller von wegwerfbaren Private-Label-Hygieneprodukten, gab die Unterzeichnung der Akquisition von Artsana Sud S.p.A. ("Serenity"), einem führenden Hersteller und Anbieter von Inkontinenzprodukten in Italien, durch die Artsana Group und das Angebot von 7,5 % vorrangig besicherten Wertpapieren im Wert von 75 Millionen EUR bekannt, welche bis zum Jahr 2018 durch Senior 1 S.A., einer in Luxemburg gesetzlich eingetragenen Société anonyme, (die "temporären Wertpapiere") fällig sind, um damit die Akquisition teilweise zu finanzieren. Der Abschluss der Akquisition unterliegt bestimmten Bedingungen.

Bis zum Abschluss der Akquisition von Serenity werden die Erlöse aus den temporären Wertpapieren auf einem Treuhandkonto verbucht. Nach dem Abschluss der Akquisition werden die temporären Wertpapiere automatisch für zusätzliche Wertpapiere (die "zusätzlichen Wertpapiere") eingetauscht, welche gemäß dem Treuhandvertrag vom 31. März 2011 von Ontex herausgegeben werden. Gemäß dem Vertrag wird Ontex seine vorhandenen 7,5 % vorrangig besicherten Wertpapiere im Wert von 320 Millionen EUR im Jahr 2018 und seine 7,5 % vorrangig besicherten Floaters im Wert von 280 Millionen EUR im Jahr 2018 herausgeben.

Ontex wird seine Bruttoerlöse aus diesem Angebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln verwenden, um (i) das ausgegebene und ausstehende Aktienkapital von Serenity zu erwerben und (ii) bestimmte durch die Akquisition von Serenity entstehende Gebühren und Ausgaben zu bezahlen und das Angebot von temporären Wertpapieren zu erwerben.

Weitere Informationen bezüglich der jüngsten Geschäftsentwicklungen von Ontex werden in einem Bericht zusammengefasst, der heute auf der Website von Ontex veröffentlicht wird.

