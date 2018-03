Sportminister Norbert Darabos gratuliert Romed Baumann zur Bronzemedaille in der Super-Kombination

Wien (OTS/BMLVS) - Romed Baumann errang in einem spannenden Bewerb in der Super-Kombination Österreichs zweite Medaille bei der Alpinen Ski-WM 2013 in Schladming.

Mit einem beherzten Slalomlauf sicherte sich der 27-jährige Tiroler die Bronzemedaille hinter Ted Ligety und Ivica Kostelic. Sportminister Darabos: "Romed Baumann hat Nervenstärke bewiesen. Diese Medaille gibt unserem ÖSV-Team für die kommenden technischen Bewerbe Riesenauftrieb."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

Tel.: +43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at