SHUAA: Ergebnismeldung

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - SHUAA: Die Ergebnisse für 2012 und die erfolgreiche Strategieumsetzung stehen in Einklang mit den Marktrichtlinien

Höhepunkte Gesamtjahr 2012:

Gesamtumsatz stieg um 38 % auf 137,3 Mio. AED, von 99,3 Mio. AED im Geschäftsjahr 2011

Gesamtaufwand ging um 163,0 Mio. AED zurück, eine Verbesserung um 45 %, bis auf 199,3 Mio. AED von 362,3 Mio. AED im Geschäftsjahr 2011

Nettoverlust verbesserte sich um 80 % auf 59,0 Mio. AED, eine Reduzierung von 234,8 Mio. AED gegenüber dem Vorjahr

Die Kreditvergabe und die Vermögensverwaltung waren im Geschäftsjahr 2012 profitabel

Verhältnis Kosten/Einnahmen belief sich auf 138 %, eine Verbesserung um 43 % im Vergleich zum Vorjahr

Höhepunkte im vierten Quartal 2012:

Gesamtumsatz stieg um 25 % auf 25,2 Mio. AED , von 20,1 Mio. AED im 4. Quartal 2011

Gesamtaufwand ging um 100,1 Mio. AED von 139,3 Mio. AED auf 39,2 Mio. AED zurück, eine Verbesserung um 72 %

Nettoverlust reduzierte sich um 81 % auf 20,7 Mio. AED im Vergleich zum Nettoverlust von 111,9 Mio. AED im 4. Quartal 2011

Höhepunkte Bilanz:

Gesamtaktiva von 1,4 Mrd. AED waren um 231,1 Mio. AED geringer als im Dezember 2011

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Anstieg von 24 % von 340,2 Mio. AED auf 423,3 Mio. AED

Gesamtverbindlichkeiten gingen um 167,8 Mio. AED zurück (38 %), von 437,2 Mio. AED auf 269,4 Mio. AED

Bankverbindlichkeiten standen bei 136,3 Mio. AED, also ein Rückgang von ehemals 275,9 Mio. AED

Gesamtkapital reduzierte sich um 63,4 Mio. AED auf 1,1 Mrd. AED

Buchwert pro Aktie liegt bei 1,04 AED

Auszeichnungen:

Gulf Finance wurde zum zweiten Mal in Folge als "Best SME Finance Company" bei den Banker Middle East Industry Awards ausgezeichnet. Damit wurden die erfolgreichen Geschäftstätigkeiten im Bereich der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (SMEs) gewürdigt.

SHUAA Asset Management wurde zum dritten Mal in Folge von der Fachzeitschrift EMEA Finance mit dem "Best Asset Manager in the UAE"-Award ausgezeichnet.

Der Emirates Gateway Fund von SHUAA Asset Management wurde vom MENA Fund Manager zum zweiten Mal in Folge zum "UAE Equity Fund of the Year" gewählt.

SHUAA beendete das Jahr 2012 mit einer starken Bilanz, einer hohen Liquidität und einem beträchtlich verbesserten Endergebnis. Zudem hat das Unternehmen seine Stellung in der regionalen Finanzdienstleistungsbranche wiedererlangt. Der Nettoverlust für 2012 belief sich auf 59,0 Mio. AED, was im Vergleich zum Verlust von 293,8 Mio. AED in 2011 eine Verbesserung um 80 % darstellt. Dieses Ergebnis liegt im Prognosebereich, den SHUAA im Oktober 2012 veröffentlicht hatte. Diese Verbesserung ist in erster Linie auf den erfolgreichen Abschluss des Restrukturierungsprogramms zurückzuführen. Der Gesamtaufwand für das Jahr wurde um 163,0 Mio. AED reduziert. Die allgemeinen und die Verwaltungskosten gingen um 37,7 Mio. AED zurück, da die Anzahl der Beschäftigten reduziert wurde und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet wurden. Der Geschäftsbereich Kreditvergabe meldete eine Zunahme der Ausgaben um 13,7 Mio. AED, was jedoch in Einklang mit seinen Expansionsplänen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien steht. Alle sonstigen Geschäftseinheiten meldeten einen beträchtlichen Rückgang der Ausgaben, die sich insgesamt auf 51,4 Mio. AED beliefen. Dies bedeutet eine Verbesserung um 29 % im Vergleich zum Vorjahr.

In der ersten Jahreshälfte 2012 sind SHUAA Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm des Unternehmens entstanden, welche jedoch erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 die ersten positiven Auswirkungen auf die allgemeinen und Verwaltungskosten gezeigt haben. Für 2013 wird erwartet, dass das Restrukturierungsprogramm 2012 seine Auswirkungen voll entfalten wird, mit einer zusätzlichen Kostenverbesserung um 10 %.

Die Einnahmen für das 4. Quartal 2012 lagen bei 25,2 Mio. AED im Vergleich zu 20,1 Mio. AED im 4. Quartal 2011, was eine Steigerung von 25 % darstellt und zu Gesamteinnahmen für das Jahr 2012 von 137,3 Mio. AED führten, was eine Steigerung von 38 % im Vergleich zu den 2011er Einnahmen von 99,3 Mio. AED bedeutet. Die Einnahmen wurden durch eine Zunahme des Zinsertrags und eine positive Entwicklung bei den Investitionen in die von SHUAA gemanagten Fonds beflügelt.

Im vierten Quartal 2012 konnte SHUAA seine strategischen und finanziellen Ziele erreichen. Der Nettoverlust im vierten Quartal verbesserte sich auf 20,7 Mio. AED im Vergleich zu einem Verlust von 111,9 Mio. AED im Vorjahresquartal, wobei das Restrukturierungsprogramm die ersten positiven Auswirkungen auf das Endergebnis des Unternehmens gezeigt hat. SHUAA hält an der vorsichtigen Bewertung seiner Vermögenswerte fest, und daher gab es im Berichtszeitraum keine Wertminderung beim Anlagevermögen.

SHUAA stärkte weiter seine Bilanz. Zum 31. Dezember 2012 belief sich die Bilanzsumme auf 1,4 Mrd. AED. Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten stieg um 24 % auf 423,3 Mio. AED. Im Jahresverlauf hat das Unternehmen seine Verbindlichkeiten durch deren Tilgung weiter reduziert. Die Gesamtverbindlichkeiten gingen daher um 38 % von 437,2 Mio. AED auf 269,4 Mio. AED zum Ende des Jahres 2011 zurück, wodurch der Zinsaufwand um 28 % von 16,2 Mio. AED auf 11,7 Mio. AED in 2011 reduziert werden konnte.

Seine Hoheit Scheich Maktoum Hasher Al Maktoum, Vorstandsvorsitzender von SHUAA Capital, kommentierte die Ergebnisse folgendermassen:

"Trotz des volatilen Marktumfelds in 2012 stehen die Finanzergebnisse von SHUAA für das Gesamtjahr in Einklang mit unseren Marktrichtlinien. Aus strategischer Sicht war das Jahr 2012 für SHUAA ein Jahr des Wandels, und das Unternehmen konnte wichtige Meilensteine im Rahmen seines angekündigten Restrukturierungsprogramms erreichen. Wir konnten vier richtungsändernde Initiativen erfolgreich abschliessen. Dazu gehörten das Restrukturierungsprogramm, die Reduzierung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte, die Umwandlung unserer branchenführenden Bilanz durch die Stärkung unserer Liquiditätsposition und die Ankündigung einer klaren strategischen, finanz- und betriebsbezogenen Roadmap mit Schwerpunkt auf der Erzeugung wiederkehrender Einnahmen.

Der reduzierte Umfang unserer Branche, der erneute Bedarf an Kapital und die Nachfrage nach fachlicher Beratung wirken sich zu unseren Gunsten aus. Während die meisten regionalen Anbieter von Finanzdienstleistungen immer noch im Restrukturierungsmodus sind, verfügt SHUAA mittlerweile über einen Wettbewerbsvorteil und ist in der Lage, sich auf die Generierung von Einnahmen zu konzentrieren. Die kürzliche Revitalisierung unserer Finanzmarke und das positive Feedback auf unsere strategische Ausrichtung von Seiten unserer Aktionäre und Kunden unterstreichen unsere starke Position gegenüber unseren Mitbewerbern. SHUAA befindet sich nun in einer einmaligen Lage, sich auf Wachstum konzentrieren zu können, was zu einer besseren Performanz in 2013 führen wird. "

Informationen zu den einzelnen Geschäftsbereichen

Kreditvergabe

Der SHUAA-Geschäftsbereich Kreditvergabe verzeichnete Einnahmen für das Gesamtjahr von 75,6 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: 61,2 Mio. AED) und für das 4. Quartal Einnahmen von 19,9 Mio. AED (4. Quartal 2011:

18,2 Mio. AED). Der Jahresgewinn betrug 3,0 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: 23,4 Mio. AED), mit einem geringfügigen Quartalsverlust von 0,8 Mio. AED (4. Quartal 2011: Gewinn von 5,4 Mio. AED). Insgesamt konnte der Geschäftsbereich Kreditvergabe ein starkes Jahr verzeichnen und trug zu 55 % zu den Einnahmen von SHUAA für 2012 bei.

Im Jahr 2012 generierte die Gulf Finance Corporation einen Nettogewinn von 10,0 Mio AED. Dem steht eine bedeutende Investition von 7,1 Mio. AED im Zusammenhang mit der kürzlichen Gründung der Gulf Installments Company in Saudi-Arabien und der Gründung von SHUAA Credit gegenüber. In Übereinstimmung mit seiner Strategie hat SHUAA Teile seiner Bilanz auf die GFC umgruppiert.

Im Verlauf des Jahres hat die Gulf Finance Corporation bei der Zentralbank der VAE die Gründung eines Islamic Window für einige ihrer Finanzaktivitäten beantragt, um im Frühjahr 2013, vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung, für den Markt bereit zu sein.

Gulf Finance wurde im Rahmen der Banker Middle East Industry Awards 2012 als "Best SME Finance Company" ausgezeichnet. Dies ist bereits das zweite Mal in Folge, dass Gulf Finance für seine Geschäftstätigkeiten im Bereich der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (SMEs) diese Auszeichnung erhielt.

Vermögensverwaltung

Der Geschäftsbereich Vermögensverwaltung, im Rahmen dessen die Investment-Fonds, die Private Equity-Fonds und die frei verfügbaren Portfolioaufträge von SHUAA verwaltet werden, verzeichnete im Berichtsjahr Einnahmen von 18,0 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: 23,8 Mio. AED) und einen Nettogewinn von 1,8 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011:

5,2 Mio. AED). Die Einnahmen für das 4. Quartal lagen bei 4,2 Mio. AED (4. Quartal 2011: 6,3 Mio. AED) und der Gewinn lag bei 2,1 Mio. AED (4. Quartal 2011: 2,6 Mio. AED).

Die Flaggschiff-Fonds von SHUAA, der Arab Gateway Fund und der Emirates Gateway Fund, übertrafen einmal mehr ihre Peers und Benchmarks. Der Arab Gateway Fund lieferte im Jahr 2012 einen Ertrag von 9,02 % und übertraf damit seine Benchmark, den S&P Pan Arab Composite Index, um 5,1 %. Der Emirates Gateway Fund hat seine Peers ebenfalls übertroffen, mit einer Performance im Jahr 2012 von 30,94 %, 3,85 % über seiner Benchmark, dem S&P UAE Composite Index.

SHUAA Credit arbeitet gemeinsam mit dem Team der Vermögensverwaltung an der Entwicklung von Kreditprodukten, die im Jahr 2013 auf den Markt gebracht werden sollen.

In der zweiten Hälfte des Jahres schloss SHUAA seinen SHUAA Partners Fund, gefolgt vom Verkauf seiner zwei verbleibenden Investments, wodurch über den Investmentzeitraum ein IRR von 7,6 % generiert wurde. Während der Fondslaufzeit von 2005 bis 2012 verzeichneten die Aktienmärkte in den VAE (MSCI UAE Index) einen Rückgang um 78 %.

SHUAA Capital wurde zum dritten Mal in Folge von der Fachzeitschrift EMEA Finance zum "Best Asset Manager in the United Arab Emirates" gewählt. Und Anfang des Jahres 2013 wurde der Emirates Gateway Fund vom MENA Fund Manager zum zweiten Mal in Folge zum "UAE Equity Fund of the Year" gewählt.

Investment-Banking

Im vierten Quartal beliefen sich die Einnahmen auf 1,8 Mio. AED (4. Quartal 2011: 0,7 Mio. AED) und der Geschäftsbereich verzeichnete einen Verlust von 0,7 Mio. AED (4. Quartal 2011: Verlust von 2,5 Mio. AED). Der Geschäftsbereich Investment-Banking verzeichnete eine Steigerung seiner Einnahmen von 64 % auf 11,2 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: 6,8 Mio. AED) und verbesserte sein Endergebnis um 90 % auf einen Nettoverlust von 1,4 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: Verlust von 14,4 Mio. AED).

Im April war SHUAA gemeinschaftlicher Lead-Manager bei der erfolgreichen Börseneinführung von NMC, einem führenden integrierten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil es sich um das allererste Unternehmen in Abu Dhabi handelt, das an der London Stock Exchange notiert wird. Im Hinblick auf das Jahr 2012 schloss SHUAA mit PT Pratama Capital Indonesia eine Absichtserklärung ab, die auf eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen beim Anbieten einer Vielzahl von Investment-Banking-Dienstleistungen an Emittenten und Investoren in den VAE und in der Republik Indonesien gerichtet ist.

Ende des Jahres wurde SHUAA von der Urbanos Group, dem führenden Unternehmen für Bodenabfertigung und Logistik in Portugal, zu deren Finanzberater ernannt. SHUAA wurde damit beauftragt, Support- und Beratungsdienstleistungen für die Geschäftsentwicklung und die Finanzierungsanforderungen zu erbringen, da Urbanos seinen Hub in Dubai einrichtet und seine Geschäftstätigkeiten regional ausweitet.

Maklergeschäft

Dieser Geschäftsbereich verzeichnete im Berichtsjahr Einnahmen von 8,1 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: 19,9 Mio. AED) und einen Nettogewinn von 0,3 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: Verlust von 129,9 Mio. AED). Im vierten Quartal beliefen sich die Einnahmen auf 0,6 Mio. AED (4. Quartal 2011: 2,6 Mio. AED) und der Geschäftsbereich verzeichnete einen Verlust von 2,3 Mio. AED (4. Quartal 2011: Verlust von 86,9 Mio. AED).

Aufgrund der Aufgabe des Geschäftsbereiches "Maklergeschäft für Privatkunden" fielen die Gesamtausgaben für das Maklergeschäft im Geschäftsjahr 2011 um 95 %, von 152,6 Mio. AED auf 7,8 Mio. AED. SHUAA plant die Schliessung des Geschäftsbereiches "Maklergeschäft für Privatkunden" für das erste Halbjahr 2013.

Corporate

Die Konzernleitung verzeichnete Einnahmen für das gesamte Jahr von 24,4 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011: negative Einnahmen von 12,4 Mio. AED) und einen Gesamtverlust von 62,7 Mio. AED (Geschäftsjahr 2011:

Verlust 178,1 Mio. AED). Im vierten Quartal gab es negative Einnahmen von 1,4 Mio. AED (4. Quartal 2011: negative Einnahmen von 7,7 Mio. AED) und der Geschäftsbereich verzeichnete einen Verlust von 19,0 Mio. AED (4. Quartal 2011: Verlust von 30,6 Mio. AED). Die Anzahl der Beschäftigten zum Ende 2012 lag bei 200 im Vergleich zu 282 zum Jahresende 2011.

Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen weder auf historischen Fakten noch auf Zusicherungen im Hinblick auf künftige Leistungen. Stattdessen basieren sie ausschliesslich auf unseren derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Unternehmens, zukünftigen Unternehmensplänen und -strategien, Prognosen, zu erwartenden Ereignissen und Trends, der Wirtschaft und sonstigen wirtschaftlichen Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Begriffe wie: "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Zielvorgabe", "sich bemühen um", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "vorhersagen", "anvisieren", "Strategie", "Ziel", "Trend", "Zukunft", "wahrscheinlich", "kann/können", "soll/sollen", "wird/werden" und ähnliche Verweise auf die Zukunft gekennzeichnet.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen, die wir in Bezug auf die folgenden Bereiche machen:

Zu erwartende Geschäftsergebnisse, wie z. B. Umsatzwachstum und Erträge

Voraussichtlicher Umfang von Risiken und die Verwendung von Kapital

Aktuelle oder künftige Volatilität an den Kapital- und Kreditmärkten und künftige Marktbedingungen.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen eine Vielzahl ausserhalb der Möglichkeit unserer Einflussnahme steht. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können sich erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, weshalb Sie sich auf keine dieser zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Zu den wichtigen Faktoren, aufgrund derer unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage sich erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können, gehören unter anderem die folgenden: Unsere Fähigkeit, ein angemessenes Ertragsniveau und Kostenkontrolle aufrecht zu erhalten; die Bedingungen wirtschaftlicher und finanzieller Art auf den globalen und regionalen Märkten, auf denen wir geschäftlich tätig sind, einschliesslich Schwankungen von Zinssätzen, Rohstoffpreisen und Aktienkursen sowie Vermögenswerte; die Einführung unserer strategischen Initiativen, einschliesslich unserer Fähigkeit, die Umgruppierung unserer Bilanz und die Erweiterung unserer strategischen Geschäftsfelder effektiv durchzuführen; die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement; anhaltende Schwankungen auf den Kapital- oder Kreditmärkten; geopolitische Ereignisse; Entwicklungen bzw. Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, einschliesslich zunehmende Regulierung der Finanzdienstleistungsindustrie durch legislative Massnahmen und überarbeitete Richtlinien und Normen, die uns von Regulierungsbehörden auferlegt werden.

Sämtliche von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen und Darstellungen beruhen ausschliesslich auf uns derzeit vorliegenden Informationen und beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie geäussert wurden. Es werden keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen (weder ausdrücklich noch konkludent) im Hinblick auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Billigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen übernommen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren.

SHUAA Capital psc ('SHUAA') bietet kundenzentrierte, vollständig integrierte Finanzdienstleistungen an. SHUAA mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) steht Unternehmens- und institutionellen Kunden sowie Familienunternehmen und vermögenden Privatpersonen mit seinem Fachwissen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Kapitalmärkte und Kreditwesen zur Verfügung. SHUAA wurde 1979 durch das Emir-Dekret Nr. 6 gegründet. SHUAA ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate (Public Shareholding Company), die als Finanzinvestitionsunternehmen unter der Aufsicht der Zentralbank der VAE steht und am Dubai Financial Market gelistet ist. http://www.shuaa.com

Weitere Informationen erhalten Sie von: Oliver Schutzmann Head of Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +971-4-319-9872 Mobil: +971-50-640-5722 oschutzmann@shuaa.com

