KTZ intern

Wechsel in der Chefredaktion

Klagenfurt (OTS) - Zum ersten Mal in ihrer 68-jährigen Geschichte beruft die Kärntner Tageszeitung eine Frau an die Spitze der Chefredaktion: Mag. Claudia Grabner (45) folgt mit sofortiger Wirkung Mag. Ralf Mosser nach, der per 31. Dezember aus dieser Funktion ausgeschieden ist. Mosser bleibt der KTZ als Redakteur erhalten.

"Mit Claudia Grabner haben wir die richtige Wahl getroffen - sie zeichnet sich durch fachliche und soziale Kompetenz aus. Sie versteht es hervorragend, ein Team zu führen", erklärt Geschäftsführer Werner Bilgram. KTZ-Miteigentümer Hansjörg Berger betont: "Wir sind glücklich, mit Frau Grabner eine interne Lösung gefunden zu haben. Mit ihr an der Spitze wird die KTZ einen wichtigen Schritt nach vorne machen", ist Berger überzeugt.

Die gebürtige Brücklerin Claudia Grabner hat nach ihrem Studium der Germanistik sowie Philosophie und Psychologie und nach einer Lehrtätigkeit an der HBLA St.Veit sehr schnell im Journalismus Fuß gefasst. Seit 1993 ist sie in der KTZ tätig, seit 1997 als stellvertretende Chefredakteurin. In dieser Zeit war sie zudem als Lektorin an der Universität Klagenfurt beschäftigt.

Die Kärntner Tageszeitung wurde im Spätherbst 1945 als "Neue Zeit" ins Leben gerufen, 1965 erfolgte die Umbenennung in KTZ. Vor Claudia Grabner wurde die KTZ von acht Chefredakteuren (Richard Blasius Blatnik, Heinz Brantl, Josef Kreutz, Ernst Primosch, Hellwig Valentin, Walter Primosch, Manfred Posch, Ralf Mosser) geleitet.

