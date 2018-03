Skisprunglegende sucht Stars von Morgen

Salzburg (OTS) - Andi Goldberger bringt kleine Talente groß raus

Im Jänner 2013 unterstützte Lidl Österreich bereits zum sechsten Mal den "Goldi Talente Cup". Schirmherr und Initiator des Events ist wie in den vergangenen Jahren Andi Goldberger. Ziel ist es, die jungen Ski-Adler vom ersten "Hupfer" an zu begleiten und für den Sport zu begeistern.

Einmal mehr ließ Skisprunglegende Andreas Goldberger junge Talente aus dem ganzen Land antreten, um im sechsten "Goldi Talente Cup" ihr Bestes zu geben. Nach fünf Vorrunden an mehreren Austragungsorten ging am vergangenen Samstag, 9. Februar, endlich das große Finale in Wörgl über die Bühne. Rund 700 Kids nahmen heuer insgesamt am "Goldi Talente Cup" teil, 125 junge Adler schafften es dabei ins Finale und begeisterten dort nicht nur den ehemaligen Weltrekordler: "Also ich glaube, wir müssen uns um die Zukunft des heimischen Nachwuchses ab heute keine Sorgen mehr machen. Die Kids sind einfach top!", freute sich Goldberger über die gelungene Veranstaltung.

Ztwl.: Kleine Stars vor großem Publikum

Neben Andreas Goldberger zollten viele Fans den mutigen Überfliegern Respekt, unter anderem Skisprunggrößen wie Olympiasieger Karl Schnabl, der Kotrainer der ÖSV-Herrenmannschaft, Alexander Diess, Doppelweltmeister Heinz Kuttin, Weltmeister Andi Felder, Olympiasieger Michael Gruber, Weltmeisterin Daniela Iraschko, Skisprunglegende Reinhold Bachler, der Trainer der Damen-Nationalmannschaft, Harald Rodlauer, und Paul Ganzenhuber, der ehemalige Cheftrainer der Herren. Sie standen den ganzen Tag lang mit professionellen Tipps und Kontakten hilfreich zur Seite.

Gewinner sind die Kinder

Allen voran war es natürlich ein Tag für die Kinder. Für die meisten war es ein unvergessliches Erlebnis auf der Schanze, speziell vor so einem großen Publikum. Da konnte man die Gänsehaut bei den Stars von morgen richtig fühlen. Als Belohnung für ihren Mut gab's am Ende des Tages neben einem persönlichen Foto mit Andi Goldberger und der eigenen Startnummer Siegerurkunden und viele weitere tolle Warenpreise.

Da für die Kids der Start in eine Sportkarriere vereinfacht werden soll, stellt Lidl Österreich den Vereinen, die am diesjährigen "Goldi Talente Cup" teilnahmen, auch heuer wieder 50 Skisprungausrüstungen (Ski, Sprunganzug und Helm) zur Verfügung. Insgesamt wurden in den letzten Jahren bereits mehr als 150 dieser Ausrüstungen von dem österreichischen Lebensmittelhändler gesponsert.

Die 25 talentiertesten Kinder des diesjährigen "Goldi Talente Cups" sind:

Niederösterreich Name Jahrgang Ort Simon Pernold 2002 Ladendorf Clemens Siraki 2002 Ternitz Oberösterreich Name Jahrgang Ort Lisa Graf 2006 Vöcklabruck Wien Name Jahrgang Ort Alexander Jandl 2004 Wien Tirol Name Jahrgang Ort Samuel Feichtner 2002 Kirchberg Thomas Wechselberger 2002 Itter Raphael Steiner 2002 Steinach Stefan Leitner 2003 Auffach Elias Kogler 2003 Kirchberg Moritz Kirchmair 2004 Telfs Kilian Naderhirn 2005 Kirchberg Magnus Steiner 2006 Steinach Kärnten Name Jahrgang Ort Julian Katholnig 2006 Stadelbach Sandro Morgenstern 2006 Lendorf Fabian Held 2006 Wernberg Florian Uran 2003 Techelsberg Salzburg Name Jahrgang Ort Niklas Repaski 2003 Goldegg Lukas Haas 2004 Seeham Jakob Schwärz 2004 Nußdorf Matthias Reicher 2004 Goldegg Tobias Simon Hettegger 2005 St. Veit im Pongau Clemens Vinatzer 2005 Bischofshofen Steiermark Name Jahrgang Ort Sebastian Scharl 2005 Straden Lukas Andreas Schönberger 2003 Hart bei Graz Vorarlberg Name Jahrgang Ort Lorenz Welte 2005 Dornbirn

Weitere Infos rund ums Finale des "Goldi Talente Cups" finden Sie auf www.lidl.at oder www.goldi-cup.at.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.200 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

