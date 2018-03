Papstrücktritt: Pressekonferenz mit Kardinal Schönborn

Wiener Erzbischof um 15 Uhr im Club Stephansplatz 4

Wien, 11.02.13 (KAP) Papst Benedikt XVI. hat am Montagvormittag erklärt, am 28. Februar von seinem Amt zurückzutreten. Kardinal Christoph Schönborn wird dazu in einer Pressekonferenz am Montag, 15 Uhr, im Club Stephansplatz 4 (Stephansplatz 4, 1010 Wien) Stellung nehmen. Die Redaktionen sind herzlich eingeladen, dazu Vertreter zu entsenden.

