ORF SPORT + mit den Highlights von der Superkombination der Herren bei der alpinen Ski-WM Schladming

Am 12. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 12. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Superkombination der Herren bei der alpinen Ski-WM in Schladming um 20.15 Uhr.

Die Höhepunkte der Superkombination der Herren bei der alpinen Ski-WM in Schladming stehen am 12. Februar auf dem Programm von ORF SPORT +. Titelverteidiger ist Aksel Lund Svindal. Der Norweger sicherte sich 2011 in Garmisch-Partenkirchen die Goldmedaille vor den beiden Italienern Christof Innerhofer und Peter Fill. Benjamin Raich trug sich als bester Österreicher als Vierter in die Ergebnisliste ein.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 11. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at