Pressekonferenz "Null-Toleranz bei Gewalt gegen Frauen" am Donnerstag, 14. Februar, um 10.30 Uhr

"One Billion Rising - Stopp Gewalt gegen Frauen"

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des 15. Geburtstages von "V-Day" (V steht für Victory, Valentine und Vagina) findet am Donnerstag, 14. Februar 2013 die "One Billion Rising"-Kampagne ihren Höhepunkt. Mehr als 13.000 Organisationen aus 173 Ländern beteiligen sich am 15. Geburtstag des V-Day mit verschiedensten Aktionen, um für das Ende der Gewalt gegen Frauen sowie Gleichstellung und Gleichberechtigung zu kämpfen. ****

In Wien findet um 10.30 Uhr eine Pressekonferenz statt, bei der folgende Gesprächspartnerinnen zur Verfügung stehen:

Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung

Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen und Mitglied des Frauen-und Gleichstellungsausschusses des Europaparlaments

Judith Schwentner, Grüne Abgeordnete zum Nationalrat, Sprecherin der Grünen für Frauen- und Entwicklungspolitik

Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF).

Zeit: Donnerstag, 14. Februar 2013, 10.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Zusätzlich findet um 17.00 Uhr eine Demo vor dem Parlament statt. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. (Schluss) ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493