NOVOMATIC gewinnt TOP CSR-AWARD

Wien (OTS) - Am Montag, dem 4. Februar 2013, erhielt NOVOMATIC im Zuge der sich bereits zum zweiten Mal jährenden "Totally Gaming Awards" in London, die Auszeichnung "Best Land-based Social Responsibility Award".

Der Award wurde von Dr. Monika Racek, Head of Corporate Social Responsibility bei der NOVOMATIC AG, entgegengenommen.

"Novomatic hat den Anspruch, die sensible Dienstleistung Glücksspiel mit höchstem Verantwortungsbewusstsein zu verbinden und ist bestrebt, Spielerschutz - als Kernbereich unseres CSR-Engagements - auf hohem Niveau zu betreiben. Es ist mir daher eine große Ehre, an diesem Vorabend der ICE - dem für NOVOMATIC wichtigsten Ereignis des Jahres - für unsere Arbeit im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung durch unsere Branchenkollegen anerkannt und ausgezeichnet zu werden ", so Racek.

