Aktuelle eBay.at-Studie zum Valentinstag: Österreicher sind Romantik-Muffel

35% ist der Valentinstag vollkommen egal

Weg damit: 48% trennen sich jedoch rund um den Valentinstag von Geschenken des Ex

36% denken daran, Geschenke im Internet - z. B. bei eBay.at - zu verkaufen

Geschenke mit Bestand: Fotos, Schmuck und Uhren

Der Valentinstag ist in vielen Ländern die romantischste Zeit des Jahres, aber viele Österreicherinnen und Österreicher denken nicht daran, sich dem allgemeinen Liebestaumel hinzugeben. Für viele ist der 14. Februar offensichtlich eher ein Stichtag, um endgültig mit alten Beziehungen aufzuräumen und sich von Liebesbeweisen der Ex-Partner zu trennen. Das ergibt die aktuelle Studie des Online-Marktplatzes eBay.at zum Valentinstag (durchgeführt von meinungsraum.at unter 500 Österreichern).

"Unsere aktuelle Studie zeigt, dass viele Österreicher eher Romantik-Muffel sind, für die der Valentinstag keine große Bedeutung hat. Sehr wohl verwenden sie diese Zeit im Jahr aber dazu, sich von vergangen Beziehungen loszusagen. Viele trennen sich gerade jetzt von den Geschenken ihrer Ex-Partner und verkaufen diese z. B. bei eBay.at. Daher kann man gerade jetzt viele Schnäppchen auf der Plattform finden", erläutert Jürgen H. Gangoly, Sprecher von eBay in Österreich, die Studienergebnisse.

Österreicher am Valentinstag: Desinteresse und keine Geschenke

35 Prozent der Österreicher lässt der Valentinstag kalt: Sie sind nicht einmal böse auf den Partner, wenn sie kein Geschenk bekommen (36% der Männer, 33% der Damen). Ein knappes Drittel (28%) gibt auch an, zu diesem Anlass selbst keine Geschenke zu machen. Nur 2 Prozent der Befragten sagen, dass sie "ernsthaft böse" auf den Partner sind, wenn sie keine Geschenke bekommen. Nur für ein Prozent der Befragten wäre es ein Grund, die Beziehung zu beenden, wenn der Partner nicht für eine romantische Überraschung sorgt.

Weg damit: Geschenke vom Ex wandern ins Netz

Doch die romantische Zeit rund um den Valentinstag kann auch dafür verwendet werden, verflossene Beziehungen endgültig loszulassen: 36 Prozent der Befragten können sich vorstellen, Geschenke des Ex-Partners im Internet - zum Beispiel bei eBay.at - zu verkaufen. Nur 26 Prozent schließen das kategorisch aus. So zahlt sich die Liebesmisere zumindest finanziell aus. Mit dem Erlös würde die überwiegende Mehrheit sich selbst etwas Gutes tun: 43 Prozent sagen, sie würden sich selber etwas gönnen, an dem sie Freude haben. Dieses Motiv ist bei den jüngeren Befragten sogar noch stärker ausgeprägt (47% der unter 30-Jährigen). Für 12 Prozent ist Sparen angesagt, 4 Prozent wollen mit dem gewonnen Geld aus den Scherben der alten Beziehung dem neuen Partner eine schönes Geschenk machen.

Geschenke mit Bestand: Fotos, Schmuck und Uhren

Für alle, die sich davon nicht entmutigen lassen wollen: Es gibt auch Geschenke, die ein Beziehungsende mit größerer Wahrscheinlichkeit überdauern: Für einen bleibenden Eindruck -sogar über ein potenzielles Beziehungsende hinaus - schenkt man am besten Fotos: 22 Prozent der Befragten behalten diese, auch wenn die Beziehung zu Ende ist. 18 Prozent (und sogar 23% der Damen) sagen wiederum, sie behalten geschenkten Schmuck oder Uhren auch nach dem Beziehungs-Aus.

