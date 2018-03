Künstliche Intelligenz im mobilen Einsatz ermöglicht kontextsensitive Business-Assistenten von ClickSoftware

(PRN) - - Entdecken Sie in einem Seminar von ClickSoftware im Rahmen des Mobile World Congress die Synergien zwischen Unternehmensmobilität und künstlicher Intelligenz: Unternehmens-Apps, kontextsensitive Businessassistenten, HTML5 und die Evolution von mobiler Technologie und Cloud-Computing.

Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - ClickSoftware Technologies Ltd. (NasdaqGS: CKSW), Marktführer im Bereich automatisierte, mobile Lösungen für Personalmanagement und -optimierung, lädt die Teilnehmer des Mobile World Congress 2013 in Barcelona zum Besuch seines Seminars The Power of Enterprise Mobility

ein. Das Seminar beschäftigt sich mit den neuesten Trends und Herausforderungen der Unternehmensmobilität. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage, inwiefern die Konvergenz von Mobilität, Cloud und künstlicher Intelligenz Kundenservice und Produktivitätsziele dadurch antreibt, dass sie Verbrauchern wie mobilen Arbeitnehmern und Führungskräften die Nutzung vorausschauender Technologien und mobiler Assistenten ermöglicht.

Vertreter von ClickSoftware und andere Experten aus der mobilen Industrie werden den Teilnehmern des Seminars The Power of Enterprise Mobility nützliche Tipps zu der Frage liefern, wie ein Unternehmen seine Mobilitätsstrategie umsetzen und sich aufkommende Technologien wie die künstliche Intelligenz zunutze machen kann.

WER: ClickSoftware und Branchenanalysten WAS: Seminar "The Power of Enterprise Mobility" WANN: Dienstag, 26. Februar, 15.00 Uhr - 19.00 Uhr WO: Halle 8.0, Konferenzsaal A ANMELDUNG: zur Online-Anmeldung [h ttp://go.clicksoftware.com/mobile-world-congress-event.html?utm_sourc e=socialmedia]

Die Diskussionsthemen:

-- ClickButler: Persönliche Assistenten für Business-Nutzer auf der Basis künstlicher Intelligenz - Dr. Moshe BenBassat, Vorstandsvorsitzender und CEO von ClickSoftware -- Die Macht der Unternehmensmobilität: Die Konvergenz mobiler Technologien - Kevin Benedict, Chefanalyst für SMAC, Cognizant -- Die Evolution der Unternehmensmobilität, Markttrends und Erwartungen für die nahe Zukunft - Nick McQuire, Vizepräsident Unternehmensmobilität, IDC -- Portugal Telecom: Nutzung der Mobilität für betriebliche Veränderungen und die Umsetzung strategischer Wachstumspläne - Paulo Rocha, IT Manager, Portugal Telecom -- Ist HTML 5 bereit für den großen Auftritt? - Gil Bouhnick, Vizepräsident Mobilität, ClickSoftware

"Jetzt ist die Zeit der künstlichen Intelligenz im Alltag", sagte Dr. Moshe BenBassat, Vorstandsvorsitzender und CEO von ClickSoftware. "Die Konvergenz von mobiler Technologie, sozialen Netzwerken und Cloud liefert Dienstleistern alle notwendigen Bausteine für die Entwicklung von Echtzeitangeboten. Der Einsatz mobiler persönlicher Assistenten, die kontextsensitiv sind, die Bedürfnisse der Nutzer vorhersehen und aktiv auf sie reagieren können, ermöglicht einer Organisation, schneller auf alles zu reagieren - von der Terminänderung bis zur Naturkatastrophe. Zugleich können Kunden und Unternehmensleitung zu jeder Zeit auf dem Laufenden gehalten werden."

Das mobile Ökosystem entwickelt sich schnell, und Unternehmen müssen zeitgemäß sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Besuchen Sie gemeinsam mit ClickSoftware und mehr als 70.000 Teilnehmern den Mobile World Congress 2013, und entdecken Sie den neuen mobilen Horizont.

Die Teilnehmer des Seminars von ClickSoftware erhalten kostenlose Eintrittskarten für den Mobile World Congress und haben zudem die Chance, einen von zehn iPad Minis oder einen von 40 iPod Shuffles zu gewinnen.

Weitere Informationen über das Seminar The Power of Enterprise Mobility und eine Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf clicksoftware.com.

Informationen zu ClickSoftwarede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@33e0a27e ClickSoftware (NasdaqGS: CKSW) ist Marktführer im Bereich automatisierte, mobile Lösungen für Personalmanagement und Dienstleistungsoptimierung. Dieses Angebot wendet sich an Geschäftskunden und bietet Lösungen sowohl für mobile als auch für interne Ressourcen. Als Pionier des Konzepts der "Optimierung der Dienstleistungskette" bieten wir Unternehmen Lösungen für die vollständige Transparenz und Kontrolle der gesamten Dienstleistungskette. Dabei werden Prognosen, Planung, Schicht- und Aufgabenplanung, Mobilität und Echtzeitmanagement von Ressourcen und die Kundenkommunikation optimiert.

Unsere Produkte sind sowohl in der Cloud als auch im eigenen Haus einsetzbar und stützen sich auf Best Practices und moderne Algorithmen zur Entscheidungsfindung, so dass ein Dienstleistungsbetrieb effizienter und auf skalierbare, integrierte Art und Weise geführt werden kann. Unsere Lösungen bilden heute das Rückgrat vieler führender Organisationen in aller Welt, denn sie beantworten die fundamentale Frage der Aufgabenerfüllung: "Wer macht was, für wen, womit, wo und wann?"

ClickSoftware ist der Favorit für Dienstleistungsunternehmen aller Größen, die hervorragende Leistungen bringen wollen. Das Unternehmen unterhält Hauptniederlassungen in den USA und Israel und Zweigstellen in ganz Europa und in Asien-Pazifik. Weitere Informationen finden Sie auf www.clicksoftware.com. Folgen Sie uns auf Twitter.

