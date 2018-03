AMADEUS International School Vienna - China meets Austria

Führendes, chinesischen Schulorchester probt für Konzert im Musikverein mit Maestro Hartung

Wien (OTS) - Die AMADEUS International School Vienna lud am 5. Februar 2013 die Tianjin Experimental High School of China im Zeichen des kulturellen und vor allem des musikalischen Austausches in die im Areal der wunderschönen Semmelweis Klinik im 18. Wiener Gemeindebezirk befindlichen Schule ein. Die chinesische Schule ist eine der ältesten, nach westlichen Kriterien geführten Schulen in China.

Die beiden Schulen verbindet die Liebe zur klassischen Musik und darum war die Tianjin Schule stolz zu Gast bei der neugegründeten AMADEUS International School Vienna sein zu dürfen, die in Wien eine der ersten Adressen für hochwertige, musikalische Ausbildung ist.

Das Tianjin Schulorchester, das eines der besten chinesischen Schulorchester ist, nahm am jährlichen Kulturfestival "China meets Austria" teil und stellte ihr Können bei einem Konzert im Musikverein unter Beweis.

In Vorbereitung auf das Konzert wurde dem chinesischen Schulorchester von Maestro Volker Hartung (Head of Music der AMADEUS International School Vienna) noch der letzte Schliff verliehen. Maestro Hartungs Dirigentenexpertise und langjährige Orchestererfahrung vermittelte dem chinesischen Schulorchester ein wenig vom Wiener Klang und der Wiener Leidenschaft zur klassischen Musik.

Im Zuge des Schulbesuches wurde eine Schulpartnerschaft zwischen der AMADEUS International School Vienna und der Tianjin Experimental High School angedacht, die im Zuge des 90-jährigen Gründungsjubiläums der chinesischen Privatschule im Oktober 2013 in Tianjin finalisiert werden soll.

Die AMADEUS International School Vienna, die der festen Überzeugung ist, dass eine professionelle und qualitativ hochwertige musikalische Ausbildung einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Kreativität und divergentem Denken von Kindern und Jugendlichen leistet, ist stolz mit dieser zukünftigen Schulpartnerschaft auch die interkulturellen Aktivitäten der Schule zu erweitern.

