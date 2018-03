JFX startet leistungsstarkes Rabattprogram für seine Kunden, verfügbar über mehrsprachige Website

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - JFX, der Spezialist für den Online-Devisenhandel, hat ein attraktives Rabattprogramm auf den Markt gebracht, das es den Kunden ermöglicht, Geld zu erhalten, wann immer sie Trades platzieren. Jeden Monat erhalten die Kunden ein angenehmes Extra auf ihr Handelskonto, was zur Verbesserung des Handelsergebnisses beiträgt. Seit seiner Gründung 2012 kann JFX einen Erfolg nach dem anderen vorweisen, sowohl intern als auch bezüglich der Verbesserung des Angebots. Die jüngste technische Neuerung ist die neue Website des Unternehmens http://www.JFX.com [http://de.jfx.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link&utm_campaign=Rebates_14languages] in 14 Sprachen.

Die JFX-Website wurde entsprechend den Anforderungen des stetig wachsenden Kundenstamms entwickelt. Die Kunden des Unternehmens befinden sich in 28 Ländern, was angesichts der kurzen Zeit, seit der JFX existiert, einen grossen Erfolg darstellt. Die Website repräsentiert die Expansion des Unternehmens und seiner Marke mit besonderem Fokus auf Preisgestaltung, White Label/IB-Lösungen, Bildungsangebote sowie das neue Rabattprogramm für Privatkunden.

Der JFX-Vorsitzende Charles-Henri Sabet erläuterte: "Die Website, die wir jetzt in 14 Sprachen anbieten, bietet einen ausgezeichneten Kundenservice und zeigt, wie global unser Angebot ist, wobei auch unsere Wachstumserwartungen für 2013 hervorgehoben werden."

Die Website, die in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch verfügbar ist, wurde unter dem Blickwinkel der Vollständigkeit von Informationen und einer einfachen Navigation strukturiert. Sie wurde auch für die mobile Nutzung optimiert, was die Popularität der mobilen Internetnutzung noch steigert. Über 11 % des weltweiten Internetverkehrs fand 2012 über Smartphones und Tablets statt, weshalb die Anpassung an die Kundenanforderungen nach mehr Mobilität von grösster Bedeutung war.

Das JFX-Website bietet Händlern eine schnelle und einfache Möglichkeit, sich für ein wettbewerbsfähiges Devisen-Rabattprogramm

anzumelden, das Kunden die Möglichkeit bietet, bei jedem Trade zusätzliche Einnahmen zu machen. Das Programm steht für neue und bestehende Kunden zur Verfügung, und es gibt keine Obergrenze für die Rabatte. Die erwirtschafteten Einnahmen werden den Kunden jeden Monat gutgeschrieben und können abgehoben oder zu Handelszwecken neu investiert werden.

Der CEO von JFX, Marco Murgida, erklärte zu den neuen Entwicklungen:

"Die Einführung der neuen mehrsprachigen Website und das Rabatt-Programm stellen die logische Erweiterung unserer anhaltenden Bemühungen dar, das Benutzererlebnis für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu optimieren. Unser Ziel ist es, eine wahrhaft globale Marke zu sein und so schnell wie möglich auf die wirklichen Anforderungen der Händler einzugehen."

Informationen zu JFX

JFX die Handelsmarke von Jiffix Markets Limited, ist eine voll lizenzierte und regulierte Investmentgesellschaft, die sich auf den Online-Devisenhandel spezialisiert hat. JFX bietet privaten, institutionellen und IB/White Label-Kunden ein vollständiges Angebot an Instrumenten für ihre Handels- und Anlagestrategien. Dazu gehören 3 Handelsplattformen, MetaTrader 4, JFX Trader und ProTrader, eine Auswahl von 2 Kontoarten, ECN und Prime, beide mit aussergewöhnlicher Preisgestaltung; 24 Stunden täglich Unterstützung durch Experten sowie umfassende Marktanalysen zur Verbesserung der Online-Handelserfahrung. Die langjährigen Mitarbeiter verfügen über umfassende Erfahrungen. Zusammen bringen die 6 ranghöchsten Mitglieder über 150 Jahre Wissen in das Unternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakte: Kate Alippa, kat @ jfx.com, Direktkontakt:

+357-25-38-54-99