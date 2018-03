Weninger: Kinder nicht für Wahlkampf missbrauchen

St. Pölten, (OTS/SPI) - Das der SCS-Kindergarten in den NÖ-Wahlkampf gezogen wird "geht auf keine Kuhhaut", ist Abg.z.NR Hannes Weninger verärgert, bietet sich aber als Vermittler an. "Der Betriebskindergarten muss gleich behandelt werden, wie ein Landeskindergarten. Kosten die durch Elternbeiträge nicht gedeckt werden, sollen zukünftig vom Land und Unternehmen übernommen werden", hat Weninger auch ein faires Rezept zur Hand. "Wenn die 18 Kinder einen Landeskindergarten besuchen müssten, würden dort auch Kosten anfallen."

Dass die Beratungen des SCS-Managements über die Zukunft des Kindergartens am 7. März - also nach der Wahl - stattfinden wird begrüßt. "Die Wirtschaft orientiert sich nicht an Wahlterminen", appelliert der SPÖ-Bezirkschef an die Bereitschaft aller Beteiligten um eine zukunftsfähige Lösung. Das ÖVP-Wahlkampfmuster "zu skandalisieren und dann als Retter in der Not aufzutauchen" ist leicht durchschaubar - "aber bitte nicht auf dem Rücken von Kindern und gering bezahlten Verkäuferinnen", ärgert sich Weninger.

