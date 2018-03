ORF SPORT + mit den Highlights von der Abfahrt der Damen bei der alpinen Ski-WM Schladming

Am 11. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 11. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Abfahrt der Damen bei der alpinen Ski-WM in Schladming um 20.15 Uhr.

ORF SPORT + zeigt noch einmal die Höhepunkte der WM-Abfahrt der Damen in Schladming. 2011 in Garmisch-Partenkirchen durfte Österreich über Gold für Elisabeth Görgl jubeln. Silber holte sich die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, Bronze Maria Riesch aus Deutschland.

