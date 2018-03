Bis zu 943.000 sahen Niki Hosps WM-Bronze-Lauf

Wien (OTS) - Es war eine spannende Entscheidung und sie brachte dem ORF einmal mehr Topwerte: Bis zu 943.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (im Schnitt 656.000 bei 54 Prozent Marktanteil, 50 bzw. 41 Prozent in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre) sahen gestern den Slalom der Super-Kombination der Damen. Die für Österreich so erfolgreiche Super-Kombi-Abfahrt am Vormittag verfolgten bis zu 624.000 via ORF eins (im Schnitt: 496.000 bei 60 Prozent Marktanteil, 45 Prozent Marktanteil bei den 12-49jährigen, 36 Prozent in der Zielgruppe 12-29 Jahre). 333.000 ließen sich danach bauch das Abfahrts-Training der Herren nicht entgehen (39 Prozent Marktanteil).

Im Schnitt 287.000 sahen live in ORF eins die erste Siegerehrung mit Österreichischer Beteiligung, 265.000 "Die Stars" im ORF-WM-Studio.

