EU-Budget - Karlheinz Töchterle: Budgetsteigerung im Bereich Wissenschaft und Forschung

Wissenschafts- und Forschungsminister unterstreicht Bekenntnis zu Zukunftsbereichen

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle verweist nach Abschluss der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union (2014 - 2020) auf die Budgetsteigerungen im Bereich Wissenschaft und Forschung. "Das ist jedenfalls ein Bekenntnis zu diesen zentralen Zukunftsbereichen -auch wenn es wie ursprünglich geplant noch deutlicher ausfallen hätte können", so Töchterle.

"Österreich profitiert überproportional von den europäischen Förderinstrumenten im Bereich Forschung", verweist Töchterle auf die hohe Rückflussquote von 130 Prozent im aktuellen EU-Forschungsrahmenprogramm. Das heißt: Für jeden von Österreich investierten Euro fließen derzeit 1,30 Euro zurück nach Österreich. Dies gelte es im folgenden EU-Forschungsrahmenprogramm "Horizon 2020" sicherzustellen bzw. weiter auszubauen. Im Mittelpunkt der Forschung stehen dabei die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und demographische Entwicklung.

Die österreichische Rückflussquote in den EU-Forschungsrahmenprogrammen ist konstant gestiegen: von 70 Prozent im 4. Rahmenprogramm auf 130 Prozent im aktuellen Rahmenprogramm. Mehr als 2.000 österreichische Forscherinnen und Forscher an Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen nehmen bereits am EU-Rahmenprogramm teil. Sie holen bis zu 140 Millionen Euro jährlich an heimische Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Teilnahme von Forscherinnen und Forschern sowie Forschungseinrichtungen aus Österreich soll in "Horizon 2020" weiter ausgebaut werden, so das Ziel von Minister Töchterle.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at