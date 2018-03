Tiroler Tageszeitung vom 09.Februar 2013; Leitartikel von Alois Vahrner: "Handelseins auf dem EU-Basar"

Innsbruck (OTS) - Utl: Eine weitere Blamage konnten und wollten sich die EU-Mitglieder nicht mehr leisten. Auch wenn jetzt für den mehrjährigen EU-Finanzrahmen doch noch weißer Rauch aufstieg: So kann Europa nicht mehr weiterwursteln.

Europa, wie es leibt und lebt. Nach einem grandios gescheiterten Budgetgipfel Ende 2012, nach Vetodrohungen einiger Länder (die kräftigste kam wieder einmal von den Briten) rund um Rabatte und Förderungen, nach einem unappetitlichen Gezerre: Der fast 26-stündige Marathon-Gipfel in Brüssel brachte gestern doch noch eine Einigung über den künftigen Budgetrahmen, in dem sich die EU von 2014 bis 2020 bewegen kann. Insgesamt 960 Milliarden Euro sollen in dieser Periode als Ausgabenrahmen zur Verfügung stehen, wobei die tatsächlich zu leistenden Zahlungen bei 908,4 Milliarden Euro liegen sollen. Positiv ist, dass sich die 27 EU-Staaten doch noch auf einen Kompromiss einigen konnten. Auf dem mit Abstand weltgrößten Polit-Basar EU, gegen den jeder orientalische Marktplatz verblasst, wurde man sich doch noch handelseins. Wie gut oder faul der Kompromiss ist, wird sich mit dem Durchsickern aller Details noch herausstellen. Und auch, wie dingfest die Einigung tatsächlich ist oder welche Phantasiezahlen hier hineingeschrieben wurden. Angesichts der Festlegungen und Forderungen vieler Länder vor dem Gipfel erschien eine Einigung kaum möglich, weil sie einer Quadratur des Kreises ähnelte.

Auch wenn eine neuerliche Blamage abgewendet werden konnte: Die EU wandelt auf dünnem Eis. So schön und wohl auch berechtigt im Vorjahr die Verleihung des Friedensnobelpreises war, es ist Feuer am Dach. Das hat der Ausbruch der Eurokrise ebenso gezeigt wie jetzt das Feilschen um das EU-Budget. So kann diese EU nicht mehr weitermachen. Das Riesengebilde und komplizierte Machtgefüge funktioniert mit den gegebenen Strukturen viel zu schwerfällig. Bei vielen Entscheidungen braucht es noch immer Einstimmigkeit, was Vetodrohungen und Erpressungsversuchen Tür und Tor öffnet. Der kleinste gemeinsame Nenner von 27 Staaten ist dann tatsächlich oft verschwindend klein. Für Europa steht sehr viel auf dem Spiel, allen voran der ohnehin massiv bedrohte Wohlstand, und das nicht nur im von Massen-Arbeitslosigkeit gebeutelten Südeuropa. Europa braucht effizientere Strukturen, wenn es den politischen und wirtschaftlichen Bedeutungsverlust gegenüber den USA und vor allem Asien mit den Milliarden-Ländern China und Indien bremsen will. Bei der Bekämpfung der Eurokrise wurde, als es lichterloh brannte, entschieden gehandelt, und das durchaus mit Erfolg. Die EU braucht neue Strukturen oder sie wird auseinanderfallen.

