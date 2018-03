EU-Finanzrahmen: Sieben dürre Jahre für die Entwicklungszusammenarbeit

Staats- und Regierungschefs einigen sich auf massive Kürzungen auf Kosten der Ärmsten

Wien (OTS) - Nach zähen Verhandlungen wurde heute Nachmittag eine Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2014 - 2020 erzielt. Alle Bereiche des Kommissionsvorschlags sind von Einsparungen betroffen. Mit Abstand am meisten wird bei der Rubrik für Auswärtiges Handeln und beim Europäischen Entwicklungsfonds gekürzt - also den beiden Eckpfeilern der Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Paradox: Wenige Zeilen unter den Kürzungen für 2014-2020 wird die Selbstverpflichtung der EU-Staaten - nämlich die Ausgaben für EZA auf 0,7% des BNE bis 2015 zu erhöhen - bekräftigt.

Johanna Mang, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AG Globale Verantwortung, zeigt sich über das Ergebnis der Verhandlungen enttäuscht: "Das Denken der Staats- und Regierungschefs ist offenbar von kurzsichtigen innenpolitischen Interessen geprägt. Sie alle wollten als Gewinner nach Hause fahren, daher musste ein anderer Verlierer - am besten einer mit schwacher Lobby - gefunden werden. Internationale Armutsbekämpfung, Humanitäre Hilfe und andere globale Herausforderungen werden zukünftig grob vernachlässigt werden."

Insgesamt rund 15% betragen die Kürzungen zum Kommissionsvorschlag in den Bereichen Auswärtiges Handeln, Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe - ungeachtet der Tatsache, dass sich die EU-Staaten mit dem Vertrag von Lissabon für eine stärkere gemeinsame Außen- und Entwicklungspolitik verpflichtet haben. Auch die Mehrheit der EU-Bevölkerung sprach sich kürzlich in einer Eurobarometer Umfrage dafür aus, der globalen Armutsbekämpfung mehr Mittel bereit zu stellen. Mang abschließend: "Das Resultat des Gipfels ist beschämend. Die EU hat die Chance, in der Welt Verantwortung zu übernehmen, nicht ergriffen. Unsere Hoffnungen liegen nun bei den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die beim EU-Finanzrahmen das letzte Wort haben."

