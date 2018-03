Auer: Budgetergebnis nur zufriedenstellend, wenn Lücke national kompensiert wird

Unterm Strich brauchen Bauern dasselbe Ergebnis inklusive Kofinanzierung 50:50

Wien, 8. Februar 2013 (OTS) "Wir haben vor den Budgetverhandlungen gesagt, dass die Bauerngelder nicht gekürzt werden dürfen. Dabei bleibt es auch nach dem Budgetbeschluss. Nachdem die Einigung der Staats- und Regierungschefs de facto eine Kürzung von rund 35 Millionen Euro pro Jahr bei Marktordnungsmitteln der ersten Säule und Geldern der Ländlichen Entwicklung gebracht hat, erwarten wir, dass diese Budgetlücke in der Landwirtschaft jetzt national geschlossen wird", erklärte Bauernbund-Präsident Jakob Auer in einer ersten Reaktion zum heute beim EU-Finanzgipfel erzielten Budgetkompromiss zum Finanzrahmen 2014 bis 2020. Das sei angesichts der Größenordnung "sicher machbar", so Auer. ****

Österreich erzielt akzeptables Ergebnis

"Bundeskanzler Werner Faymann hat seine Zusage eingehalten, die Agrargelder annähernd im notwendigen Ausmaß in Brüssel abgeholt und ein akzeptables Ergebnis in den zähen Verhandlungen erzielt", dankte Auer dem Bundeskanzler für dessen Beitrag zu einem für die Landwirtschaft. Außerdem unterstreicht Auer die hervorragende Arbeit von Staatssekretär Reinhold Lopatka, der die Verhandlungen bestens vorbereitet hat. "Dank der guten Abstimmung zwischen der Agrarspitze und der Bundesregierung im Vorfeld konnten wir erreichen, dass die EU die starken, österreichischen Argumente in der Ländlichen Entwicklung anerkannt hat und mit dem Finanzrahmen den österreichischen Weg bei den Umwelt- und Bergbauernprogrammen honoriert", kommentierte der Bauernbund-Präsident das Ergebnis.

Kofinanzierungsschlüssel beibehalten und nationaler Mittelausgleich

"Auf nationaler Ebene sind zwei Bedingungen unerlässlich, um das Resultat vertretbar für die Bäuerinnen und Bauern zu machen:

Zum ersten braucht es einen Mittelausgleich für die Differenz, um das Minus bei den Zahlungen der Ländlichen Entwicklung zu kompensieren. Zum zweiten muss die Kofinanzierung nach dem bisherigen Schlüssel (50:50) erfolgen, wonach jeder Brüssel-Euro in Österreich aufgestockt wird", hielt Bauernbund-Präsident Jakob Auer abschließend fest, dass nur dann die Leistungen der Landwirtschaft gesichert sind, wenn die Mittelausstattung zumindest konstant bleibt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Salzburger, Bauernbund Österreich,

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien, www.bauernbund.at, Tel.: +43 1

5058173-28, Mobil: +43 699 1810 1805, E-Mail:

a.salzburger@bauernbund.at