Neues Volksblatt: "Signal" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 9. Februar 2013

Linz (OTS) - Soll der ländliche Raum Lebensraum bleiben oder soll er zum Erlebensraum für Touristen und gestresste Städter am Wochenende werden?

Diese Frage gilt es zu beantworten; und zwar ehrlich, mit Lippenbekenntnissen ist niemandem gedient.

Für einige ist die Frage bereits beantwortet, denn mit Zusperren, Zusammenlegen und Einsparen, zum Beispiel beim ländlichen Wegenetz, wird man den ländlichen Raum auf Dauer nicht lebenswert erhalten können; jedenfalls nicht für die Jungen.

Den Kaputtsparern des ländlichen Raums muss aber klar sein, dass das Konzept vom Erlebnispark für Touristen und Ausflügler nicht funktionieren kann. Denn die Schönheit des Landes hängt von den Menschen ab, die dort leben und arbeiten. Deshalb muss man dafür sorgen, dass

die Menschen auch dort Arbeit und ein Auskommen haben - natürlich auch, aber nicht nur im Tourismus.

In der EU hat man offensichtlich die Zeichen der Zeit erkannt und die im Finanzrahmen 2014 bis 2020 geplanten Kürzungen für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft wenigstens teilweise zurückgenommen. Ein positives Signal aus Brüssel. Daher sollten wir in Österreich die Kirche - und alle anderen Einrichtungen, die den Menschen ans Herz gewachsen sind und die das Leben lebenswert machen - im Dorf lassen. Damit auch die Menschen im Dorf

bleiben!

