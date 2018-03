Marlies Schild will den Titel verteidigen

Comeback. Der WM-Slalom wird für Marlies Schild immer realistischer. Mental wird bereits der Tag X vorbereitet.

Salzburg (OTS/SN) - Ein Comeback von Marlies Schild bei der WM in Schladming wird immer realistischer. In Hallein, abseits der Trainingshänge von Dienten, hat die Slalomkönigin zuletzt regelmäßig die Weichen gestellt. Mit ihrem Mentaltrainer Thomas Wörz, der sie seit 15 Jahren begleitet, wird der Tag X vorbereitet. Entgegen der Meinung vieler Experten könnte Schild in einer Woche im WM-Slalom starten, wie die Salzburger Nachrichten morgen, Samstag, berichten. "Jetzt gilt es mit einfachen Konzentrationsübungen und Entspannungstechniken den Spaß am Skifahren zu finden, ohne ergebnisorientiert zu sein", so Wörz. Aber geht das vor einem WM-Rennen, in dem es nur um Medaillen geht? Wörz: "Es gilt sämtliche Störfaktoren und Unwegsamkeiten zu akzeptieren, dabei loszulassen." Das Ziel für das Team Schild-Wörz ist klar: Kopf und Geist müssen in perfektem Einklang stehen. Dafür ist der 49-Jährige da.

Ein Start im WM-Slalom wäre für die 31-Jährige dennoch wie ein Wunder. Die Knieoperation nach ihrem in Aare erlittenen Innenbandriss ist ziemlich genau sieben Wochen her. Erst seit einigen Tagen trainiert die 35-fache Weltcupsiegerin mit dem persönlichen Coach Stefan Bürgler und Vater Sepp zwischen den Toren. Immer wieder machen der Salzburgerin Rückenschmerzen durch die enorme Trainingsbelastung zu schaffen. Auch diese Einschränkung gilt es mental zu bewältigen. "Ich arbeite mit Marlies vor allem daran, sie trotz der Rückenschmerzen geistig frei zu machen, sie zu entlasten und weitere Stresssituationen zu vermeiden", so Mentaltrainer Wörz, der seinen Schützling so gut kennt wie kaum jemand. Wörz spricht in diesen Tagen vom "Abenteuer Comeback". Ein Sensationscomeback wäre es allemal, wenn Marlies Schild am 16. Februar am Start stehen würde. "Bis dorthin ist es ein kontinuierlicher Prozess. Jeder Tag auch der geistigen Regeneration hilft", weiß Wörz, der erstaunt ist, dass sein Schützling eigentlich in einer guten Verfassung ist. Das bestätigte am Freitag auch Freund Benni Raich in Schladming. Der Pitztaler hält sich aber aus der Entscheidung um ein Antreten heraus: "Bisher hat mich Marlies dazu noch nicht gefragt."

Die Erfahrung nach früheren Verletzungen könnten der Slalomartistin jetzt sogar zugutekommen. Am 9. Oktober 2008 kam sie im Riesenslalomtraining auf dem Rettenbachferner schwer zu Sturz und zog sich dabei einen Trümmerbruch im Schien- und Wadenbein zu. Die Karriere schien damals beendet. "Marlies weiß, wie man Hindernisse überwinden kann und wie man mit Verletzungen umgeht", erzählt der Mentalcoach, der unter anderem auch Judoass Ludwig Paischer mental betreut.

Schon bald wird Schild ihren Traum vom Comeback bei der Weltmeisterschaft bekannt geben. "Spätestens am Freitag wird es wohl so weit sein." Schild hätte als Titelverteidigerin einen Fixplatz im Team des ÖSV.

Rückfragen & Kontakt:

Salzburger Nachrichten

0662/8373-382