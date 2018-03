Wlodkowski: EU-Budget-Einigung sichert Ländliche Entwicklung

Landwirtschaftskammer verlangt nationalen Mittel-Ausgleich für Budget-Minus

Wien (OTS) - "Die Einigung über das EU-Budget für die kommenden sieben Jahre bedeutet trotz Abschlägen, dass die Ländliche Entwicklung, das Kernstück der heimischen Agrarpolitik, gesichert ist. Der Wermutstropfen dabei: Der von 50 auf 53 Prozent gestiegene EU-Kofinanzierungssatz würde für Österreichs Bauern automatisch ein 3prozentiges Minus nach sich ziehen. Hier verlangen wir einen nationalen Mittel-Ausgleich, damit die Bauern nicht durch Budget-Kürzungen und Kofinanzierungs-Kürzungen doppelt zur Kasse gebeten werden. Darüber hinaus gilt es nun, mit aller Kraft für eine inhaltliche Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik zu kämpfen, damit Österreichs Bauern nicht durch unflexible "Greening"-Regeln für ihr bisheriges Umwelt-Engagement bestraft werden", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der LK Österreich, zum Budget-Beschluss der Staats- und Regierungschefs. Wlodkowski unterstrich zudem die Wichtigkeit des Budgetbeschlusses für den gesamten ländlichen Raum:

"Mit Unterstützung des EU-Agrarbudgets sichert nämlich die Landwirtschaft in Österreich 550.000 und EU-weit 40 Millionen Arbeitsplätze."

Direktzahlungen sinken

Auf Grund der Tatsachen, dass einerseits die zuletzt beigetretenen EU-Mitglieder ab 2014 höhere Direktzahlungen erhalten und andererseits das Gesamtbudget 2014 bis 2020 im Vergleich zur Vorperiode reduziert wurde, sinken auch die Mittel für die erste Säule, also die Direktzahlungen und die Marktordnungsmittel für Österreichs Landwirte von 5,2 Mrd. auf 5 Mrd. Euro zu jeweiligen Preisen für insgesamt sieben Jahre. Ein etwas weniger ausgeprägtes Minus verzeichnet auch die Säule 2, also die Ländliche Entwicklung. Hier verringern sich die Auszahlungen an die Bauern von 4 Mrd. auf rund 3,9 Mrd. Euro auf die siebenjährige Finanzplanungsperiode zu jeweiligen Preisen gerechnet.

"Wir haben stets betont, dass auch die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einem sparsamen EU-Haushalt leisten wird. Daher haben wir uns voll auf die Ausfinanzierung der zweiten Säule, der Ländlichen Entwicklung konzentriert. Damit aber unsere Bauern nicht durch verringerte Säule 1-Mittel, durch weniger Säule 2-Gelder und durch die sinkende Kofinanzierung dreifach verlieren, verlangen wir einen Ausgleich von Verlusten aus nationalen Haushaltsmitteln", stellte Wlodkowski weiter fest.

Rasch GAP verhandeln

"Nun gilt es, rasch die GAP-Verhandlungen in Brüssel abzuschließen, damit auch die nationalen Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt werden können. Denn die Bauern brauchen für ihre unternehmerischen Entscheidungen Sicherheit, Planbarkeit und Berechenbarkeit. Knackpunkt dieser Verhandlungen wird eine flexiblere Ausgestaltung des 'Greening' sein. Österreich will erreichen, dass keine Flächen aus der Produktion genommen werden müssen oder der Anbau von Eiweißfutterpflanzen als Greening-Maßnahme anerkannt wird", stellte Wlodkowski abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Österreich, Dr. Josef Siffert

Tel.: +43/1/53441-852, mailto: j.siffert @ lk-oe.at, www.lk-oe.at